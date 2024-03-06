Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Український лікар Євген Комаровський розповів, що у спробах схуднути єдиний ефективний варіант полягає у зміні способу життя, а не конкретно харчових звичок. Він наголосив, що не потрібно ставити перед собою жорстких обмежень.

Про це фахівець сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Як ефективно схуднути

"Якщо ви хочете схуднути, ви не повинні розглядати корекцію харчування, ви повинні розглядати принципову корекцію способу життя. Дієта — нічого, спосіб життя — все", — сказав Комаровський, говорячи про дієвий метод схуднення.

Він наголосив, що здорове харчування та регулярна фізична активність не повинні бути короткостроковими діями, а навпаки, мають стати способом життя.

За словами лікаря, дуже важливо не ставити перед собою категоричних обмежень, до прикладу, у продуктах, оскільки це лише підвищує бажання їх з'їсти і в подальшому стає причиною зривань.

"Якщо у вас є те, чого категорично ніколи не можна, то це вже буде вічною хотілкою. Можна, але інколи, але рідко", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні. Також спеціаліст розповів про різницю між ВІЛ та СНІДом та назвав фактор, який провокує розвиток онкології.