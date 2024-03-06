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Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

06 березня 2024 р. 17:11

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17:11 Комаровський назвав єдиний ефективний метод схуднення

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Text

16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

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Український лікар Євген Комаровський розповів, що у спробах схуднути єдиний ефективний варіант полягає у зміні способу життя, а не конкретно харчових звичок. Він наголосив, що не потрібно ставити перед собою жорстких обмежень. 

Про це фахівець сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Як ефективно схуднути 

"Якщо ви хочете схуднути, ви не повинні розглядати корекцію харчування, ви повинні розглядати принципову корекцію способу життя. Дієта — нічого, спосіб життя — все", — сказав Комаровський, говорячи про дієвий метод схуднення. 

Він наголосив, що здорове харчування та регулярна фізична активність не повинні бути короткостроковими діями, а навпаки, мають стати способом життя.

За словами лікаря, дуже важливо не ставити перед собою категоричних обмежень, до прикладу, у продуктах, оскільки це лише підвищує бажання їх з'їсти і в подальшому стає причиною зривань. 

"Якщо у вас є те, чого категорично ніколи не можна, то це вже буде вічною хотілкою. Можна, але інколи, але рідко", — сказав експерт. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський пояснив, чи допомагає алкоголь у знятті стресу та зігріванні. Також спеціаліст розповів про різницю між ВІЛ та СНІДом та назвав фактор, який провокує розвиток онкології.  

 

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17:13 СБУ розшукала на Херсонщині колаборантку, яка примусово видавала російські паспорти українцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:05 Володимир Зеленський із грецьким прем'єр-міністром стали свідками обстрілу Одеси сьогодні вдень

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15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

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13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

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12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

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12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

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