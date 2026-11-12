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Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

12 листопада 2026 р. 17:33

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17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

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18:05 Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

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12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

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08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
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16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

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13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

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17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

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13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

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19:00 Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

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18:05 Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін має намір знищити життя у великих українських містах. За словами лідера, саме цим пояснюються постійні російські удари по Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Одесі та Херсону. Українська влада підготувала для цих міст плани стійкості.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 12 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;
  • Софія Федина — народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність";
  • Володимир Крейденко — народний депутат України від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга народу";
  • Сергій Соболєв — народний депутат від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики;
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук (голова Advanter Group);
  • Галина Янченко — народна депутатка від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань економічного розвитку;
  • Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України у 2001-2002 роках.

Новини.LIVE інформували, що 12 листопада 2026 року Володимир Зеленський анонсував зустріч зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які провели переговори з Путіним. Президент України очікує отримати від них інформацію про попередні контакти Вашингтона з Москвою. Також Зеленський розкритикував ідею США обговорювати з Росією новий європейський порядок безпеки.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії та не послаблювати обмеження. Він наголосив на необхідності перекрити постачання обладнання й дефіцитних компонентів для виробництва російських ракет, дронів і систем зв’язку. За словами президента, це може змусити Москву перейти до реальних кроків для завершення війни.

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17:13 Блогер із Краматорська отримав 15 років за співпрацю з Росією: СБУ

17:12 Українців чекає митний контроль на кордоні: яке майно треба декларувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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