Проблеми з американською системою супутникового зв'язку Starshield та зниження швидкості передачі даних ускладнили роботу українських військових під час перехоплення російських реактивних безпілотників. Президент Володимир Зеленський заявив, що через технічні перешкоди дрони-перехоплювачі не завжди встигають знищувати ворожі цілі, внаслідок чого фіксують нові влучання.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, повідомляє Новини.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

В студії обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Микола Голомша — колишній заступник генерального прокурора України, заслужений юрист України, представник UA EXPERTS;

Дмитро Шушпанов — демограф, доктор економічних наук, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України;

Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;

Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital;

"Ерні" — офіцер 23-ї окремої механізованої бригади;

Дмитро Соломчук — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;

Оксана Продан — радниця голови Асоціації міст України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звинуватив Ілона Маска в обмеженні Starlink під час наступальних операцій ЗСУ. Міністр пригрозив знайти альтернативного постачальника супутникового зв'язку.

Також Новини.LIVE писав, що українські дипломати заявили про намір продовжити контракт зі США на використання Starshield. Чинна угода завершується в середині 2027 року, тому Київ прагне завчасно узгодити нові умови.