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Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

12 листопада 2026 р. 13:37

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13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

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19:00 Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

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18:05 Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

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13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

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12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

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08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
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16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

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13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

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08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

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13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2026
Text

19:00 Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

Text

18:05 Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

Проблеми з американською системою супутникового зв'язку Starshield та зниження швидкості передачі даних ускладнили роботу українських військових під час перехоплення російських реактивних безпілотників. Президент Володимир Зеленський заявив, що через технічні перешкоди дрони-перехоплювачі не завжди встигають знищувати ворожі цілі, внаслідок чого фіксують нові влучання.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, повідомляє Новини.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

В студії обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Микола Голомша — колишній заступник генерального прокурора України, заслужений юрист України, представник UA EXPERTS;
  • Дмитро Шушпанов — демограф, доктор економічних наук, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України;
  • Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital;
  • "Ерні" — офіцер 23-ї окремої механізованої бригади;
  • Дмитро Соломчук — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;
  • Оксана Продан — радниця голови Асоціації міст України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звинуватив Ілона Маска в обмеженні Starlink під час наступальних операцій ЗСУ. Міністр пригрозив знайти альтернативного постачальника супутникового зв'язку.

Також Новини.LIVE писав, що українські дипломати заявили про намір продовжити контракт зі США на використання Starshield. Чинна угода завершується в середині 2027 року, тому Київ прагне завчасно узгодити нові умови.

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