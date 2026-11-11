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Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2026 р. 08:00

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08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
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16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

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13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

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08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

9 листопада 2026
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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

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08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2026
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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

6 листопада 2026
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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

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08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
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16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

9 листопада 2026
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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали кандидат політичних наук Ярослав Телешун, народний депутат від "Слуги народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, військовий аналітик (керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ") Павло Лакійчук, речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль, народний депутат від "Слуги народу", Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко, начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, дипломат Андрій Веселовський, політолог Ігор Чаленко, політолог (Голова правління Комітету виборців України, доктор історичних наук Олексій Кошель, Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014) Юрій Продан.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву держсекретаря США Марко Рубіо, що після завершення війни Україна повинна отримати гарантії безпеки, які дозволять їй почуватися захищеною. Водночас за його словами, ці механізми мають бути прийнятними і для Росії, інакше вони не зможуть ефективно працювати.

Рубіо повідомив, що сторони обговорюють різні варіанти гарантій, які могли б діяти після завершення війни.

Наразі питання безпеки України залишається одним із центральних у мирному процесі, оскільки без його врегулювання досягти остаточної домовленості буде складно.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський заявив, що ніколи не зможе пробачити російському диктатору Володимира Путіна. За його словами, він не змінив би свого ставлення до нього навіть в останній день життя.

Крім того, Зеленський зазначив, що вплив Європи на переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України надалі посилюватиметься. Тому він закликав європейські країни до кінця листопада узгодити кандидатуру представника.

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08:01 У Латвії оголошували тривогу, а Литва підіймала винищувачі

07:55 Росіяни обстріляли селище на Запоріжжі: шестеро травмованих

07:31 Російський експортний порт Усть-Луга атакували дрони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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