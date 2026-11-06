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РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

06 листопада 2026 р. 18:19

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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2026
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20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

Text

17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, під час звернення до учасників 30 Іберо-американського саміту, обстріли РФ призвели до пошкодження всіх електростанцій України.

"Росіяни використовують "Шахеди" та ракети, щоб завдавати ударів навіть по енергетичному обладнанню, від якого залежить робота наших атомних електростанцій", — сказав президент.

Окремо він закликав країни Латинської Америки та Іспанію допомогти Україні, зокрема з постачанням трансформаторів, силових кабелів, електротехнічного обладнання, а також дизельних та газових генераторів.

"Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею. І потрібне швидко", — зазначив Зеленський.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

  • Тарас Загородній, Керуючий партнер національної антикризової групи;
  • Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках;
  • Тарас Боровський, військовий юрист (учасник проєкту "Пантерівець");
  • Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі право;
  • Катерина Аніщенко, адвокатка (голова військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України);
  • Ірина Борзова, народна депутатка, фракція "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту";
  •  Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень;
  • Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;
  • Ольга Голубовська, заслужена лікарка України, лікарка-інфекціоністка.

Ми писали, що за словами Зеленського, найбільші проблеми з електроенергією спостерігаються в Києві. Він назвав це дуже серйозними викликами та сказав, що така складна ситуація пов'язана з невиконаними рішеннями міської влади та ескалацією ударів РФ по енергетиці. 

Новини.LIVE інформували, що також президент відреагував на протест киян через відключення світла. За його словами, на пошкодженому енергооб’єкті працювало недостатньо людей. Він закликав виправити цю ситуацію.

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18:12 Вночі мороз та ожеледиця: погода у Львові на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:01 Пільги на комуналку для УБД: коли мають прийти виплати у листопаді

18:01 Рубіо відповів на чутки про відставку та президентство у 2028 році

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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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