РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, під час звернення до учасників 30 Іберо-американського саміту, обстріли РФ призвели до пошкодження всіх електростанцій України.

"Росіяни використовують "Шахеди" та ракети, щоб завдавати ударів навіть по енергетичному обладнанню, від якого залежить робота наших атомних електростанцій", — сказав президент.

Окремо він закликав країни Латинської Америки та Іспанію допомогти Україні, зокрема з постачанням трансформаторів, силових кабелів, електротехнічного обладнання, а також дизельних та газових генераторів.

"Нам потрібне обладнання, сумісне з нашою електромережею. І потрібне швидко", — зазначив Зеленський.

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Гості:

Тарас Загородній, Керуючий партнер національної антикризової групи;

Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках;

Тарас Боровський, військовий юрист (учасник проєкту "Пантерівець");

Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі право;

Катерина Аніщенко, адвокатка (голова військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України);

Ірина Борзова, народна депутатка, фракція "Слуга Народу", комітет з питань молоді і спорту";

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень;

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;

Ольга Голубовська, заслужена лікарка України, лікарка-інфекціоністка.

Ми писали, що за словами Зеленського, найбільші проблеми з електроенергією спостерігаються в Києві. Він назвав це дуже серйозними викликами та сказав, що така складна ситуація пов'язана з невиконаними рішеннями міської влади та ескалацією ударів РФ по енергетиці.

Новини.LIVE інформували, що також президент відреагував на протест киян через відключення світла. За його словами, на пошкодженому енергооб’єкті працювало недостатньо людей. Він закликав виправити цю ситуацію.