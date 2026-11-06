У п'ятницю, 6 листопада, у Києві та області запроваджено суттєво посилені відключення електроенергії. Мешканці залишаються без світла від 12 до 16 годин на добу, а безперервні періоди електропостачання вдень скоротилися до 2-2,5 годин.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 6 листопада.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук;

Олександр Савченко — економіст, фінансист;

Андрій Гижко — депутат Вінницької обласної ради, громадський діяч;

Регіна Харченко — в.о.міського голови Запоріжжя;

Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Ростислав Коробка — віце-президент торгово-промислової палати;

Владислав Фарапонов — голова аналітичного центру "Інституту Американістики";

Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов попередив про ризик масштабної комунальної кризи в Києві. За його оцінкою, через можливі перебої з водою, опаленням та електроенергією під загрозою можуть опинитися від 1,5 до 2 мільйонів жителів лівого берега столиці. Посадовець також розкритикував підготовку міста до надзвичайних ситуацій.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 5 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Білоцерківської громади трьома реактивними безпілотниками. Через удар виникли перебої з електропостачанням. Енергетики почали перепідключати споживачів на резервні лінії, а місцева влада попередила про ризик повторних атак.