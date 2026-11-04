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Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

04 листопада 2026 р. 19:56

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19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

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18:00 Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

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17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

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13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

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18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

Text

12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

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07:39 Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про екстрені відключення електроенергії та перебої з водопостачанням у Києві й низці областей. Обговорять, чому енергосистема працює на межі можливостей, як довго можуть тривати відключення та чим загрожує зупинка каналізації. Також йтиметься про ризик комунального колапсу та його можливі наслідки для мешканців столиці.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

  • Віталій Кім — міністр у справах ветеранів України;
  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
  • Олександр Трохимець — голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України;
  • Анатолій Корж — президент Теплоенергетичного кластера України;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Сергій Нагорняк — народний депутат фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Чому Київ та область знову перейшли на екстрені відключення світла та чи загрожують столиці багатодобові знеструмлення?
  • Чи справді всі ключові підстанції навколо Києва пошкоджені та коли містяни зможуть повернутися до стабільних графіків?
  • Чи можуть кияни отримувати світло лише на 30–60 хвилин на добу та що відбувається з відновленням столичних ТЕЦ?
  • Де обіцяна розподілена генерація, міні ТЕЦ та чи готовий "Київводоканал" забезпечувати місто водою під час тривалих блекаутів?
  • Коли в оселях киян буде стабільне опалення та чому запуск теплової системи столиці може тривати до трьох тижнів?

Новини.LIVE інформували, що Віталій Кличко назвав ситуацію з електропостачанням у Києві надзвичайно складною через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці діють екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і роботою електротранспорту. У районах із найскладнішою ситуацією розгортають пункти обігріву, де можна зігрітися та зарядити пристрої.

Новини.LIVE писали, що 2 листопада 2026 року голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що окремі будинки в Києві залишаються без електроенергії вже 37 годин, а подекуди немає й води. Він розкритикував підготовку столиці до зими та поставив під сумнів ефективність реалізації плану стійкості міста вартістю 37 млрд грн. Окремо посадовець висловив занепокоєння готовністю лівого берега Києва до складного опалювального сезону.

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20:00 Нова концепція підтримки ЗСУ: Міноборони збирає пропозиції

19:30 В УЗ пояснили, чи залишаться безкоштовні поїздки для українців до кінця року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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