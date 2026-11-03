Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

Прямо зараз український лідер Володимир Зеленський виголошує промову на заході в Берліні. Повідомляється, що президента зустріли тривалими оплесками на засіданні Берлінської безпекової конференції.

Також зробив заяву під час спілкування з медіа разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, Україну очікує відновлення тристоронніх перемовин за участю США та РФ 10-11 листопада. Водночас він заявив, що формат на рівні лідерів має допомогти розв'язати найголовніші питання: щодо миру та безпеки.

"Ми з Німеччиною та іншими європейськими країнами дуже предметно координуємось по основних пунктах перемовин. Європа – в процесі досягнення миру, і ми робимо все, щоб був у нас спільний європейський погляд на безпекові виклики, на те, як і чим має закінчитись ця війна", — наголосив він.

Також він повідомив, що 5 листопада будуть зустрічі в Брюсселі за участі США, Європи, НАТО та України. Очікується обговорення пакета відновлення та гарантій безпеки.

Ми писали, що за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, більшість німців підтримують Україну. Він наголосив, що українська сторона може безперервно покладатись на Берлін, адже допомога Києву це насамперед про політичні й безпекові інтереси Німеччини.

Новини.LIVE інформували, що на цій зустрічі президент Володимир Зеленський зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення жодна з німецьких компаній не залишила український бізнес. Він висловив сподівання, що Німеччина буде брати учать у відбудові країни після завершення війни.