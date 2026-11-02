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Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

02 листопада 2026 р. 18:22

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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський допустив гарантії безпеки для РФ: ефір Ранок.LIVE

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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

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13:08 Зеленський запропонував Трампу місячну паузу в ударах по НПЗ за Patriot: ефір День.LIVE

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18:00 Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомляє, що разом з омбудсманкою РФ Яною Лантратовою звернувся до Першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. За його словами, є ідея розширити практику гуманітарної місії окупованих Олешків на інші населені пункти України зі схожою ситуацією.

"Я знаю, що російська сторона, омбудсман Лантратова сьогодні теж мала пресконференцію і офіційно звернулася до Меланії Трамп з пропозицією щодо напрацювання подібних гуманітарних місій і на території інших населених пунктів. Я зараз хочу зробити рівно те саме. Це наше спільне з нею напрацювання. Ми вдвох звертаємось до Меланії Трамп, щоб подібну позитивну практику поширити на територію інших населених пунктів, і не тільки Херсонської області", — сказав він.

Дивіться про це в ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень; 
  • Ігор Стокоз, виконавчий директор ГО Євроатлантийний курс", заступник Голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (2016-2019рр);
  • Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Ігор Фріс, народний депутат України "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики";
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
  • Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України.

Ми писали, що Дмитро Лубінець повідомив, що подібна гуманітарна катастрофа не тільки в Олешках. Це відбувається й на інших територіях поблизу лінії фронту, тому, на його думку, було б доречно використати цей досвід на інші населені пункти.

Новини.LIVE інформували, що також Лубінець прокоментував свої дипломатичні стосунки з омбудсманкою РФ Лантратовою. За його словами, використовуючи дипломатичний етикет, українська сторона має більше шансів на досягнення своєї мети. Він додав, що керується результатами, а не емоціями.

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