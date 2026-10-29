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Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

29 жовтня 2026 р. 17:12

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17:12 Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

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14:29 Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський допустив гарантії безпеки для РФ: ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

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18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

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16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

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13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

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08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026
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17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

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13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

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17:12 Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

Text

14:29 Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський допустив гарантії безпеки для РФ: ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

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18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

Увечері 28 жовтня, а також уночі та вранці 29 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру в різних регіонах України. Унаслідок ударів по Дніпру, Чернігову, Запоріжжю та Кременчуку є загиблі й пошкодження цивільних об’єктів.

Про наслідки російських атак та інші актуальні події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

До розмови долучаться:

  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;
  • Костянтин Немічев — заступник командира полку безпілотних систем "Кракен 1654" у складі 3-го армійського корпусу;
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;
  • Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital;
  • Михайло Цимбалюк — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
  • Віталій Войцехівський — народний депутат від партії "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
  • Позивний "Козак" — командир 1-го механізованого батальйону 125-ї ОВМБр Третього армійського корпусу;
  • Святослав Павлюк — виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України";
  • Іван Крулько — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
  • Олександр Федієнко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російські війська атакували дроном залізничний вокзал у Дніпрі, обстрілявши перон, де перебували приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар і висловив співчуття рідним та близьким загиблих. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російські війська атакували центр Чернігова. Унаслідок удару загинули двоє неповнолітніх, серед постраждалих є діти. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський назвав атаку терором проти мирного населення.

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17:02 Система замість удачі: Forbes Ukraine провів конференцію "Приватні інвестиції"

Ексклюзив

16:52 Операція Вівальді: бійці "Аквіли" збили близько 10 тисяч БПЛА

16:47 На Одещині заборонять ловити рибу: де діятимуть обмеження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:35 Майже 1 000 грн через Дію: хто з українців може отримати гроші

16:34 СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські удари по Хмельниччині

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