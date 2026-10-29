Увечері 28 жовтня, а також уночі та вранці 29 жовтня російські війська атакували цивільну інфраструктуру в різних регіонах України. Унаслідок ударів по Дніпру, Чернігову, Запоріжжю та Кременчуку є загиблі й пошкодження цивільних об’єктів.

Про наслідки російських атак та інші актуальні події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

До розмови долучаться:

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Костянтин Немічев — заступник командира полку безпілотних систем "Кракен 1654" у складі 3-го армійського корпусу;

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;

Оксана Жолнович — міністерка соціальної політики України у 2022–2025 роках, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проєктів PH Capital;

Михайло Цимбалюк — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Віталій Войцехівський — народний депутат від партії "Слуга Народу", член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;

Позивний "Козак" — командир 1-го механізованого батальйону 125-ї ОВМБр Третього армійського корпусу;

Святослав Павлюк — виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України";

Іван Крулько — народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

Олександр Федієнко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російські війська атакували дроном залізничний вокзал у Дніпрі, обстрілявши перон, де перебували приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар і висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 жовтня російські війська атакували центр Чернігова. Унаслідок удару загинули двоє неповнолітніх, серед постраждалих є діти. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський назвав атаку терором проти мирного населення.