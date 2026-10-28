Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що, на його думку, РФ серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі. Таке враження склалось в президента після розмови диктатора РФ Путіна з європейськими лідерами. Раніше підготовку до запланованих тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ обговорювали під час брифінгу в Осло. Вона має відбутись в листопаді цього року.
Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.
Гості ефіру:
- Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
- Леонід Косянчук, експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України";
- Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації;
- Дмитро Кащенко, Герой України, полковник ЗСУ у відставці;
- Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог;
- Ігор Ясько, адвокат, кандидат юридичних наук;
- Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики;
- Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки, військовослужбовець ЗСУ.
Ми писали, що Володимир Зеленський повідомив журналістам про можливу зустріч в Абу-Дабі. На його думку, основними темами перемовин стануть: деескалація в енергетичній та морській сферах, обмін полоненими країн, завершення війни та зустрічі лідерів держав.
Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський мають спільну мету — завершення війни. Однак їх світогляд дуже різниться, на думку Зеленського, українці краще розуміють психологію диктатора РФ Путіна та росіян загалом.