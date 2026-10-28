Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE arrow
Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

28 жовтня 2026 р. 13:05

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Text

08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026
Text

17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026
Text

18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2026
Text

18:00 Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Text

08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026
Text

17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що, на його думку, РФ серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі. Таке враження склалось в президента після розмови диктатора РФ Путіна з європейськими лідерами. Раніше підготовку до запланованих тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ обговорювали під час брифінгу в Осло. Вона має відбутись в листопаді цього року.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Леонід Косянчук, експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України";
  • Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації;
  • Дмитро Кащенко, Герой України, полковник ЗСУ у відставці; 
  • Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог; 
  • Ігор Ясько, адвокат, кандидат юридичних наук;
  • Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики;
  • Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки, військовослужбовець ЗСУ. 

Ми писали, що Володимир Зеленський повідомив журналістам про можливу зустріч в Абу-Дабі. На його думку, основними темами перемовин стануть: деескалація в енергетичній та морській сферах, обмін полоненими країн, завершення війни та зустрічі лідерів держав.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський мають спільну мету — завершення війни. Однак їх світогляд дуже різниться, на думку Зеленського, українці краще розуміють психологію диктатора РФ Путіна та росіян загалом.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:32 Пенсії та соцвиплати можуть зрости: що заклали в бюджет на 2027 рік

13:27 В Україні відбулася Молодіжна кліматична конференція Green Rising Ukraine

13:15 Буде не тільки штраф: чим обернеться перешкоджання роботі ТЦК

13:06 Що знадобиться українцям для дорогих покупок у Польщі з 2027 року

Text

13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Допомога від ЮНІСЕФ на зиму: де і хто з родин отримає

12:56 Такого не було: Буданов спростував суперечку з Віткоффом

12:53 Через атаки РФ у чотирьох областях зникло світло

12:53 В Україні викрили групу, яка перепродавала ЗСУ дрони під виглядом нових

12:33 Як розлучитися на відстані: адвокат дав пораду українцям за кордоном

13:32 Пенсії та соцвиплати можуть зрости: що заклали в бюджет на 2027 рік

13:27 В Україні відбулася Молодіжна кліматична конференція Green Rising Ukraine

13:15 Буде не тільки штраф: чим обернеться перешкоджання роботі ТЦК

13:06 Що знадобиться українцям для дорогих покупок у Польщі з 2027 року

13:00 Допомога від ЮНІСЕФ на зиму: де і хто з родин отримає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 Такого не було: Буданов спростував суперечку з Віткоффом

12:53 Через атаки РФ у чотирьох областях зникло світло

12:53 В Україні викрили групу, яка перепродавала ЗСУ дрони під виглядом нових

12:33 Як розлучитися на відстані: адвокат дав пораду українцям за кордоном

Ексклюзив

12:31 Грошове забезпечення військових у 2027 році: що готує уряд

08:53 Що чекає на одеситів вже цієї зими: прогнози синоптиків

27 жовтня

06:33 Пам’ятник Пушкіну в Одесі: що думають одесити про його знесення

24 жовтня

06:33 На кордоні з Молдовою пропонують зміни: як реагують одесити

23 жовтня

06:33 Переведення годинника на годину назад: як до цього ставляться одесити

22 жовтня

06:33 Помідори й сало дорожчають: скільки коштують продукти на ринку в Одесі

21 жовтня

06:33 Майбутнє одеських хрущовок: знесення чи модернізація спальних районів

Ексклюзив

06:17 Завершення війни та переговори про Ялту-2 — ексклюзив з Віктором Ющенком

20 жовтня

06:32 Вибори в Україні під час війни: чи підтримують цю ідею одесити

17 жовтня

06:33 Страшніше за обстріли: миколаївці про причини для виїзду

16 жовтня

06:28 Овочі дорожчають: як змінилися ціни на одеському Привозі

Text

13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Text

08:00 Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня
Text

17:26 У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

Успіх на 15 км, Зеленський заявив про найсильніші позиції ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2026 р. 08:00
У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

У Києві перекрили Південний міст: ефір Вечір.LIVE

27 жовтня 2026 р. 17:26
ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

ЄС відновила переговори з Путіним, Зеленський обговорює цей контакт: ефір День.LIVE

27 жовтня 2026 р. 13:03
Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

Зеленський доручив розбудувати кругову оборону міст: ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2026 р. 08:00
В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

26 жовтня 2026 р. 18:09
Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

26 жовтня 2026 р. 13:12
Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026 р. 08:00
Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

23 жовтня 2026 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації