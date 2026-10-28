Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що, на його думку, РФ серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі. Таке враження склалось в президента після розмови диктатора РФ Путіна з європейськими лідерами. Раніше підготовку до запланованих тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ обговорювали під час брифінгу в Осло. Вона має відбутись в листопаді цього року.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Леонід Косянчук, експрезидент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України";

Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Дмитро Кащенко, Герой України, полковник ЗСУ у відставці;

Андрій Ткачук, майор ЗСУ, політолог;

Ігор Ясько, адвокат, кандидат юридичних наук;

Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики;

Зіновій Свереда, доктор соціальної економіки, військовослужбовець ЗСУ.

Ми писали, що Володимир Зеленський повідомив журналістам про можливу зустріч в Абу-Дабі. На його думку, основними темами перемовин стануть: деескалація в енергетичній та морській сферах, обмін полоненими країн, завершення війни та зустрічі лідерів держав.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський мають спільну мету — завершення війни. Однак їх світогляд дуже різниться, на думку Зеленського, українці краще розуміють психологію диктатора РФ Путіна та росіян загалом.