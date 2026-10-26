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Головна arrow Відео arrow Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026 р. 08:00

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23 жовтня 2026
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18:00 Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026
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17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський розраховує, що майбутні перемовини представників України, США та Росії в листопаді дозволить обговорити конкретні домовленості щодо припинення бойових дій. Серед можливих тем — припинення ударів по енергетиці та на морі, відновлення повноцінного експорту зерна й обмін полоненими.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру:

  • Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник;
  • Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань;
  • Ілля Грицанюк, молодший лейтенант 2-го центру рекрутингу ДШВ;
  • Богдан Долінце, експерт із питань авіаційного ринку;
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;
  • Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;
  • Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України;
  • Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем'єр-міністр України у 2001–2002 роках;
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист;
  • Володимир Біцак, директор аналітичного центру "Форпост24", депутат Сумської районної ради.

Ми писали, що Володимир Зеленський запропонував західним партнерам три умови, за якими Україна не буде бити по російським НПЗ. Серед них припинення атак по енергетиці, дозвіл використовувати Starlink на території Росії та постачання додаткових ракет для Patriot.

Новини.LIVE інформували, що РФ вкотре масовано обстріляла Україну та використала 1600 КАБів, 48 ракет і майже 2300 ударних дронів. Зеленський емоційно відреагував на чергову атаку, за його словами, це "реакція РФ на дипломатію".

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08:00 Німеччина надасть для ВПО 12 300 грн: хто і де може отримати

07:26 Обстріли Сумщини: росіяни атакували 25 населених пунктів

07:25 Соціальна допомога під загрозою: коли виконавець має право стягнути кошти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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