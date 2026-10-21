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Головна arrow Відео arrow Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час arrow
Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

21 жовтня 2026 р. 19:00

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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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16:39 Мітинг проти Кличка в Києві: ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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13:18 США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

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19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

Кияни дедалі частіше висловлюють невдоволення роботою столичної влади. Серед причин — можливе подорожчання проїзду до 30 гривень, корупційні скандали, проблеми з укриттями та побоювання щодо опалення в будинках узимку. Чи готовий Київ до нових викликів і хто відповідатиме за проблеми міста?

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

  • Максим Бахматов — голова Деснянської районної державної адміністрації
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм "Центру Разумкова"
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Чому Віталій Кличко другий рік поспіль закликає киян виїжджати з міста на зиму та наскільки обґрунтовані такі побоювання?
  • Як Київ підготувався до зими, скільки має ресурсів для проходження опалювального сезону та чому уряд вважає, що місто могло зробити більше?
  • Чому частина підстанцій, які живлять Київ та передають електроенергію до інших регіонів, залишається незахищеною і які ризики це створює?
  • Чи допоможуть мобільні укриття захистити киян під час обстрілів і чому в місті досі встановили лише одне таке укриття?
  • Як нові вимоги до роботи бізнесу під час повітряних тривог вплинуть на заклади без укриттів або безпечних просторів?
  • Наскільки вразливі київські мости до російських ударів і чи готова столиця до пошкодження ключових транспортних переправ?

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що народний депутат Сергій Нагорняк заявив про недостатній захист ключових енергооб’єктів, які забезпечують електропостачання Києва та передають електроенергію до інших регіонів. За його словами, із 11 трансформаторів захищені лише чотири.

Також Новини.LIVE писали, що російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Святошинському районі Києва. Унаслідок атаки виникла пожежа, а рятувальники та екстрені служби працювали на місці удару.

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18:52 Затримання на строк до 3 годин: як поліція та ТЦК мають діяти згідно з новим порядком

18:50 Стягнення аліментів з-за кордону: як знайти боржника

18:37 У РФ заявили, що "український конфлікт наближається до завершення"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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