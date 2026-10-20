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Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

20 жовтня 2026 р. 13:25

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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13:20 РФ масовано атакувала ТЦ та енергооб'єкти, є постраждалі: ефір День.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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16:39 Мітинг проти Кличка в Києві: ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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13:18 США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

У Норвегії відбуваються переговори щодо можливого завершення війни в Україні. Президент Володимир Зеленський зустрічається зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, щоб обговорити новий мирний план, гарантії безпеки та умови припинення бойових дій. За даними медіа, Вашингтон може порушити питання територіальних поступок з боку України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 жовтня.

Гості ефіру:

  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Сергій Джердж — голова Громадської Ліги Україна-НАТО;
  • Катерина Рошук — політологиня, власниця онлайн-медіа Букви;
  • Юрій Продан — Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014);
  • Віталій Кулик, футуролог;
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 20 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планують поїздку до Норвегії для переговорів щодо завершення війни в Україні. Очікується, що під час зустрічей сторони обговорюватимуть можливі шляхи досягнення миру.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що війну Росії проти України можна було завершити значно раніше. Американський президент висловився про перебіг війни та перспективи її припинення.

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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13:15 На пошту прийшла повістка після втрати броні: чи законно це

13:07 На Волині після атаки дронів зафіксували влучання в "Епіцентр"

13:05 Пільги для донорів крові у 2026 році: на що можуть розраховувати українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:04 Допомога від WFP: кому з українців гарантують 900 грн

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13:03 У Криму погіршується ситуація з пальним і продуктами: Чубаров

12:57 Кім відвідав новий Простір турботи про ветеранів у Сумах

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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