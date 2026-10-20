У Норвегії відбуваються переговори щодо можливого завершення війни в Україні. Президент Володимир Зеленський зустрічається зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, щоб обговорити новий мирний план, гарантії безпеки та умови припинення бойових дій. За даними медіа, Вашингтон може порушити питання територіальних поступок з боку України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 20 жовтня.

Гості ефіру:

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Сергій Джердж — голова Громадської Ліги Україна-НАТО;

Катерина Рошук — політологиня, власниця онлайн-медіа Букви;

Юрій Продан — Міністр палива та енергетики (2007-2010), Міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014);

Віталій Кулик, футуролог;

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 20 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планують поїздку до Норвегії для переговорів щодо завершення війни в Україні. Очікується, що під час зустрічей сторони обговорюватимуть можливі шляхи досягнення миру.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп 20 жовтня заявив, що війну Росії проти України можна було завершити значно раніше. Американський президент висловився про перебіг війни та перспективи її припинення.