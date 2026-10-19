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Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026 р. 08:00

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08:00 Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський попередив, що без допомоги США Україні буде вкрай складно продовжувати боротьбу. За його словами, підтримка Володимира Путіна з боку Вашингтона стала б історичною помилкою. Президент сподівається, що Дональд Трамп залишатиметься на боці України або принаймні дотримуватиметься нейтралітету. Окремо Зеленський наголосив на важливості американських розвідданих, які допомагають завчасно виявляти запуски російських балістичних ракет. Водночас, за його словами, Україна не отримувала такої інформації протягом трьох днів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 19 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Оксана Юринець, професорка кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки", народна депутатка України VIII скликання;
  • Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва";
  • Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Любомир Заїка, командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади;
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський звинуватив Дональда Трампа у тиску на Україну з метою змусити Київ капітулювати перед Росією. Водночас український президент заявив, що не вірить у здатність глави Білого дому переконати Володимира Путіна припинити війну.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп у свою чергу звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну. Президент США зазначив, що Україна зазнала значних руйнувань, і наголосив, що сам веде переговори з Росією, аби домогтися завершення бойових дій.

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08:34 Путін запропонував Трампу та Сі Цзіньпіну перемовини щодо України

08:25 Оздоровчі для військових: коли та скільки виплачують

08:25 ЗМІ: Удар балістикою по Києву знову стався без попередження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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