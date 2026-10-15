Україна може зіткнутися з новими економічними викликами через ситуацію на паливному ринку, інфляцію, енергетичні ризики та можливе подорожчання лікарських засобів. Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ проаналізує наслідки рішень адміністрації президента США Дональда Трампа, перспективи міжнародної підтримки України та загрози для української економіки напередодні зими.

Про це економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів в інтерв'ю ведучому Новини.LIVE Віталію Прудиусу.

Кущ про російський дизель та ризики дефіциту пального

Однією з головних тем розмови стане послаблення американських санкцій щодо російського дизельного пального. Кущ розгляне можливі інтереси Трампа та наслідки таких рішень для України.

Окремо економіст проаналізує заяви американського посадовця Скотта Бессента щодо закупівлі Європою російських енергоресурсів.

Також під час інтерв'ю обговорять можливість зростання вартості дизельного пального до понад 100 гривень за літр та обставини, за яких український ринок може зіткнутися з його дефіцитом.

Ще одним питанням стане загроза енергетичної кризи та її можливий вплив на українську економіку.

Економічні проблеми України та міжнародна підтримка

Кущ також розгляне перспективи спільного тиску Сполучених Штатів і Китаю на Росію та можливості Великої Британії компенсувати американську підтримку України.

Під час розмови порушать питання членства України в НАТО, нейтрального статусу та можливих сценаріїв подальшого розвитку держави.

Окрему увагу приділять розвитку власної протиповітряної оборони, зокрема досвіду Ізраїлю, який Україна могла б використати для посилення захисту від повітряних атак.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливий тривалий процес вступу України до Європейського Союзу. За його словами, переговори про членство можуть тривати до 20 років. Угорський прем'єр також виступив проти прискореного приєднання України до ЄС.

Також Новини.LIVE писав, що Франція забезпечує близько двох третин розвідувальних даних, які отримує Україна від західних партнерів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Париж суттєво збільшив внесок у розвідувальну підтримку України порівняно з початком повномасштабної війни.