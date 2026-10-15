Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE arrow
Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

15 жовтня 2026 р. 20:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

Text

17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2026
Text

18:29 Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

Text

08:10 Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2026
Text

22:44 Чи захопить РФ Донбас і чи піде на Київ: інтерв'ю з Олександром Півненком

Text

18:26 Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

Text

20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

Text

17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

Україна може зіткнутися з новими економічними викликами через ситуацію на паливному ринку, інфляцію, енергетичні ризики та можливе подорожчання лікарських засобів. Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ проаналізує наслідки рішень адміністрації президента США Дональда Трампа, перспективи міжнародної підтримки України та загрози для української економіки напередодні зими.

Про це економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ розповів в інтерв'ю ведучому Новини.LIVE Віталію Прудиусу.

Кущ про російський дизель та ризики дефіциту пального

Однією з головних тем розмови стане послаблення американських санкцій щодо російського дизельного пального. Кущ розгляне можливі інтереси Трампа та наслідки таких рішень для України.

Окремо економіст проаналізує заяви американського посадовця Скотта Бессента щодо закупівлі Європою російських енергоресурсів.

Також під час інтерв'ю обговорять можливість зростання вартості дизельного пального до понад 100 гривень за літр та обставини, за яких український ринок може зіткнутися з його дефіцитом.

Ще одним питанням стане загроза енергетичної кризи та її можливий вплив на українську економіку.

Економічні проблеми України та міжнародна підтримка

Кущ також розгляне перспективи спільного тиску Сполучених Штатів і Китаю на Росію та можливості Великої Британії компенсувати американську підтримку України.

Під час розмови порушать питання членства України в НАТО, нейтрального статусу та можливих сценаріїв подальшого розвитку держави.

Окрему увагу приділять розвитку власної протиповітряної оборони, зокрема досвіду Ізраїлю, який Україна могла б використати для посилення захисту від повітряних атак.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про можливий тривалий процес вступу України до Європейського Союзу. За його словами, переговори про членство можуть тривати до 20 років. Угорський прем'єр також виступив проти прискореного приєднання України до ЄС.

Також Новини.LIVE писав, що Франція забезпечує близько двох третин розвідувальних даних, які отримує Україна від західних партнерів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Париж суттєво збільшив внесок у розвідувальну підтримку України порівняно з початком повномасштабної війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:58 Розстріл військових на Харківщині: росіянину оголошено підозру

20:44 У Києві провели турнір ММА на честь розвідників АРТАНу

20:20 Три SIM-карти не потрібні: як залишатися на зв'язку під час блекауту

20:15 Уряд ухвалив нові правила навчання під час тривалих повітряних тривог

20:08 Де дешевше жити в Буковелі у грудні: різниця в ціні сягає 7 000 гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:03 Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ

20:00 Батько на фронті: як отримати свідоцтво про народження дитини

Text

20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

19:28 Суд зобов’язав ТЦК зняти жінку з обліку через помилку в документах

19:26 Зеленський: Україна зекономила мільярди для оборони Європи

20:58 Розстріл військових на Харківщині: росіянину оголошено підозру

20:44 У Києві провели турнір ММА на честь розвідників АРТАНу

20:20 Три SIM-карти не потрібні: як залишатися на зв'язку під час блекауту

20:15 Уряд ухвалив нові правила навчання під час тривалих повітряних тривог

20:08 Де дешевше жити в Буковелі у грудні: різниця в ціні сягає 7 000 гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:03 Угоди коштують життів: у Нью-Йорку виступили проти послаблення санкцій РФ

20:00 Батько на фронті: як отримати свідоцтво про народження дитини

19:28 Суд зобов’язав ТЦК зняти жінку з обліку через помилку в документах

19:26 Зеленський: Україна зекономила мільярди для оборони Європи

19:25 Звільнили під час відпустки, але не заплатили: коли можна вимагати компенсацію

06:33 Зима без світла і тепла: як одесити готуються до холодів

14 жовтня
Ексклюзив

20:08 Власна квартира за кордоном: як і де українцям купити житло

06:33 Підготовка до зими: чи будуть одесити з теплом у будинках

12 жовтня

22:33 Енергетичне перемир’я: думки одеситів про заяву Трампа

10 жовтня

06:33 Ситуація у Миколаєві: чи планують містяни виїжджати за кордон

9 жовтня
Репортаж

06:33 Ціни на ринках пішли вгору: вартість продуктового кошика в Одесі

8 жовтня

06:33 Одеса очима мешканців: що одесити хочуть змінити в місті

6 жовтня

06:33 Росіяни запускають дрони по собаках: вихованці одеського центру адопції

3 жовтня

06:33 Незламна Одеса: що може змусити людей виїхати з рідного міста

1 жовтня

06:33 День захисників і захисниць: що одесити бажають українським військовим

Text

20:00 Глобальна криза навесні та зростання цін на ліки: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

18:31 Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

Text

17:14 Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

Удар по Прилуках та візит Мерца, — Остаповець.LIVE

15 жовтня 2026 р. 18:31
Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

Зеленський у Брюсселі зустрінеться з лідерами ЄС: ефір Вечір.LIVE

15 жовтня 2026 р. 17:14
ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

ВМС уразили 6 російських винищувачів: ефір День.LIVE

15 жовтня 2026 р. 13:20
Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

Зеленський хоче миру та припинення вогню: ефір Ранок.LIVE

15 жовтня 2026 р. 08:00
Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

14 жовтня 2026 р. 18:29
РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

14 жовтня 2026 р. 13:04
Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2026 р. 08:10
Чи захопить РФ Донбас і чи піде на Київ: інтерв'ю з Олександром Півненком

Чи захопить РФ Донбас і чи піде на Київ: інтерв'ю з Олександром Півненком

13 жовтня 2026 р. 22:44

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації