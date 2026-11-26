Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками зустрічі у Флориді закликали Росію утриматися від дій, які можуть призвести до розширення війни проти України. Вони наголосили на необхідності якнайшвидшого мирного врегулювання, а сама зустріч відбулася після візиту Трампа до Китаю, де він провів переговори з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

Про це та інші важливі події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Олександр Юрченко — народний депутат України, член депутатської групи "Відновлення України" та Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, військовослужбовець ЗСУ;

Дмитро Соломчук — народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики;

Катерина Рошук — політологиня;

Юрій Продан — міністр палива та енергетики України у 2007–2010 роках, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України;

Ірина Борзова — народна депутатка України від фракції "Слуга народу", членкиня Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту;

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали, що Трамп відкинув інформацію про нібито встановлений Вашингтоном дедлайн для мирної угоди між Києвом і Москвою. При цьому він зазначив, що готовність Зеленського й Путіна до компромісів змінюється, тому передбачити дату завершення війни складно.

Також Новини.LIVE повідомляли, що очільник американської Національної розвідки Джей Клейтон прокоментував дружні висловлювання Трампа на адресу Путіна. Під час ефіру ABC News він наголосив, що російський президент не є союзником США в контексті війни проти України.