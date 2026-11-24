Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів із Росією. Новий раунд мирних перемовин невдовзі може відбутися на рівні радників за участі України, Росії, європейських країн та США. До перемовин мають долучитися представники України, Росії, Європи та Сполучених Штатів Америки. Можливим місцем проведення зустрічі Мерц назвав Абу-Дабі.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 24 листопада

Михайло Шабанов, кандидат політичних наук;

Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики;

Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;

Денис Бобков, пресофіцер 37 окремої бригади морської піхоти;

Оксана Савчук, народна депутатка, позафракційна, комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Петро Обухов, депутат Одеської міської ради;

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук (професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень");

Світлана Гук, лікар-пульмонолог, керівник центру респіраторної медицини лікарні.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський наголошував, що повноцінний вступ до НАТО став би для України надійнішим і дешевшим захистом, ніж гарантії за зразком п'ятої статті Альянсу. Він закликав союзників відверто обговорити членство Києва та пояснити, як на практиці працюватимуть інші варіанти безпеки, зауваживши, що Росія так і не відповіла миром на жодну з попередніх пропозицій України зменшити інтенсивність боїв.

Водночас у США говорили про готовність обговорювати такі гарантії після завершення війни. За словами Джареда Кушнера, цей варіант розглядає Дональд Трамп, а в Кремлі нібито також не заперечують проти зобов'язань від Вашингтона та Європи за аналогом п'ятої статті. Але за умови, що в Україні не буде військ НАТО.