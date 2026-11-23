Київщина оголосила у понеділок, 23 листопада, День жалоби після масованої атаки російських безпілотників 22 листопада. Тоді ворожі дрони влучили у житлові будинки та цивільні об'єкти, а внаслідок атаки загинули люди, зокрема відвідувачі звичайного продуктового магазину. Крім того, під Києвом російський удар зруйнував частину багатоповерхівки. На місці влучання розгорнули рятувальну операцію. З-під уламків будинку діставали тіла загиблих та шукали ще понад десяток людей, які могли залишатися під завалами.
Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 23 листопада
Гості ефіру:
- Вікторія Рубан, керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області;
- Данило Єршов, політолог-міжнародник, молодший експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна";
- Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
- Олександр, позивний "Атлант", командир 2-ї стрілецької роти стрілецького батальйону 58-ї ОМПБр;
- В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Дмитро Бурцев, молодший науковий співробітник Інституту сходознавства НАН України;
- Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій;
- Юрій Камельчук, народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
- Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій".
Новини.LIVE повідомляли, що в селищі Димер на Київщині російський обстріл зруйнував житлову п'ятиповерхівку, під уламками якої опинилися місцеві мешканці. Під час розбору завалів рятувальникам вдалося врятувати 79-річну жінку, яку одразу відвезли до лікарні, а також семирічного хлопчика Давида, який пролежав під уламками майже 14 годин і вижив.
Попри порятунок кількох людей, кількість жертв того удару продовжувала зростати, і на ранок 23 листопада було відомо вже про десятьох загиблих.