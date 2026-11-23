Київщина оголосила у понеділок, 23 листопада, День жалоби після масованої атаки російських безпілотників 22 листопада. Тоді ворожі дрони влучили у житлові будинки та цивільні об'єкти, а внаслідок атаки загинули люди, зокрема відвідувачі звичайного продуктового магазину. Крім того, під Києвом російський удар зруйнував частину багатоповерхівки. На місці влучання розгорнули рятувальну операцію. З-під уламків будинку діставали тіла загиблих та шукали ще понад десяток людей, які могли залишатися під завалами.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 23 листопада

Гості ефіру:

Вікторія Рубан, керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області;

Данило Єршов, політолог-міжнародник, молодший експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій;

Олександр, позивний "Атлант", командир 2-ї стрілецької роти стрілецького батальйону 58-ї ОМПБр;

В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Дмитро Бурцев, молодший науковий співробітник Інституту сходознавства НАН України;

Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій;

Юрій Камельчук, народний депутат України від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій".

Новини.LIVE повідомляли, що в селищі Димер на Київщині російський обстріл зруйнував житлову п'ятиповерхівку, під уламками якої опинилися місцеві мешканці. Під час розбору завалів рятувальникам вдалося врятувати 79-річну жінку, яку одразу відвезли до лікарні, а також семирічного хлопчика Давида, який пролежав під уламками майже 14 годин і вижив.

Попри порятунок кількох людей, кількість жертв того удару продовжувала зростати, і на ранок 23 листопада було відомо вже про десятьох загиблих.