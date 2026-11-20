Російська армія завдала масованого комбінованого удару по території України вночі та вранці 20 листопада 2026 року. РФ била балістичними та крилатими ракетами, зокрема "Калібрами", а також використала реактивні дрони. Під жорстокою атакою опинилась низка регіонів України, серед них Київ. Аварійні відключення вимушено запроваджено у столиці, а також у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Віта Голод, Членкиня правління Української асоціації китаєзнавців;

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;

Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя;

Ігор Чаленко, політолог;

Павло Бєлоусов, експерт з питань цифрової безпеки.

Ми писали, що у ніч проти 20 листопада під основним ударом російської армії опинилась столиця України, РФ використала численну кількість балістичних та крилатих ракет. Також атаки прийшлись по Львову, Харкову, Івано-Франківську.

Новини.LIVE інформували, що начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія у ніч проти 20 листопада застосувала понад 100 крилатих ракет для атаки України. За його словами, це один з найбільших обстрілів з початку повномасштабної війни.