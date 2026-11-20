Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр України Сергій Корецький відкрили дев’ятий німецько-український економічний форум у Берліні. Захід присвятили поглибленню економічної співпраці двох країн, залученню приватних інвестицій та участі німецького бізнесу у відновленні України. Серед запланованих домовленостей — фінансування енергетичних проєктів і програма підготовки українських фахівців.

Про це та інше дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Про що говорять учасники форуму

Представники німецького та українського бізнесу разом із високопосадовцями обговорюють можливості двосторонньої співпраці. У центрі уваги — економічна стійкість, участь приватного сектору у відбудові України, трансформація оборонної промисловості та перспективи подальшого партнерства.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Фрідріх Мерц заявив, що перші чотиристоронні мирні переговори за участю України, Росії, США та Європи можуть відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах. Зустріч планують провести найближчим часом, однак остаточне місце ще не визначили.

Як повідомляли Новини.LIVE, Мерц назвав повторне пошкодження Керченського мосту свідченням слабкості Росії та попередженням для її керівництва. Також він звернув увагу на значні втрати російської армії, порівнявши кількість загиблих військових за один місяць із втратами США за всю війну у В’єтнамі.