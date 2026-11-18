Зеленський підтвердив ураження Кримського мосту, назвавши це сьомим етапом багатотижневої операції СБУ та Генштабу ЗСУ. Для удару використовувалися українські ракети та безпілотники, такі як "Нептун", "Фламінго", "Паляниця" та "Рута".

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 18 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник;

Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії України;

Ілона Хмельова — секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;

Максим Розумний — доктор політичних наук;

Роман Єделєв — юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр оборони України Євгеній Хмара прокоментував ураження Кримського мосту 17 листопада. Перед засіданням у форматі "Рамштайн" він наголосив, що це лише початок, і висловив упевненість у подальших діях України.

Також Новини.LIVE писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав українську атаку на Кримський міст неминучою. Він наголосив, що Україна має захищатися, зокрема завдаючи ударів по російських логістичних вузлах. Водночас Рютте зазначив, що точні обставини та результати ураження ще потрібно з’ясувати.