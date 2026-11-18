Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив про плани більш ніж утричі масштабувати українські спроможності deep-strike у 2027 році. Йдеться про збільшення кількості реактивних засобів і звичайних дронів. Також Україна працюватиме над підвищенням їхньої ефективності та точності ураження цілей на території Росії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 листопада.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Юрій Подорожній — політтехнолог;

Андрій Риженко — капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020 роки);

позивний "Джаконда" — командир роти ударних БпЛА у складі 412 бригади Nemesis;

Любомир Заїка — командир групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади;

Ескендер Барієв — голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, (член Меджлісу кримськотатарського народу);

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Сергій Джердж — голова Громадської Ліги Україна-НАТО;

Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;

Олександр Краєв — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма";

Євген Скрипник — лікар-психіатр, психотерапевт.

Новини.LIVE інформували, що 17 листопада міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна відповідатиме на російські удари вдвічі, втричі або й більше разів сильніше. Він пояснив, що удар по Керченському мосту став відповіддю на 12 російських атак по мостах Києва, які з'єднують береги Дніпра. Перед операцією українські військові провели розвідку та знищили засоби радіоелектронної боротьби й протиповітряної оборони противника.

Новини.LIVE писали, що міністр оборони України Євгеній Хмара під час засідання Ради ЄС у Брюсселі запропонував партнерам обміняти наявні ракети до Patriot на нові, які Україна вже законтрактувала. Також він закликав розширювати спільне виробництво безпілотників у Європі та збільшити їхні постачання Україні. За словами Хмари, у 2027 році Україна планує вдвічі наростити обсяги постачання дронів.