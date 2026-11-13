Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE arrow
Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

13 листопада 2026 р. 11:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:09 Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2026
Text

17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2026
Text

19:00 Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

Text

18:05 Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Text

08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

Text

11:09 Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2026
Text

17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2026 року о 10:00 у Вищому антикорупційному суді розпочалося підготовче судове засідання у справі № 991/6794/26 стосовно народної депутатки України та очільниці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Їй інкримінують пропозицію надати неправомірну вигоду народним депутатам України — правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Пряму трансляцію дивіться на Новини.LIVE.

Суд над Юлією Тимошенко

До цього сторона захисту зверталася з клопотанням про зміну підсудності та передачу матеріалів провадження до іншого суду. Водночас Апеляційна палата ВАКС не підтримала цю вимогу.

Під час нинішнього засідання увага зосереджена на аргументах сторін обвинувачення та захисту, розгляді заявлених процесуальних клопотань і визначенні подальшого перебігу судового процесу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 9 жовтня, Вищий антикорупційний суд не дав Юлії Тимошенко та її адвокатам доступу до документів і речей НАБУ. Водночас суд дозволив звернутися до експертних інститутів в Одесі та Харкові, щоб перевірити, як саме проводили експертизу аудіозаписів у цій справі.

Сама ж лідерка "Батьківщини" заявляла про серйозні розбіжності у висновках експертів. Також вона наголошувала, що захисту так і не показали оригінал пристрою, на який робили запис.

Крім того, ВАКС за проханням самої політикині зменшив їй заставу у понад сто разів — із 33,28 млн до 266 тисяч гривень. За рішенням судді Олега Ткаченка, решту суми мають повернути людям, які вносили за неї гроші.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:15 ФОПів штрафують через перевищення ліміту доходу: що робити у 2026 році

Text

11:09 Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

Репортаж

11:01 Росія атакувала Інститут травматології в Києві: фоторепортаж

11:00 Грошова допомога від ООН: де ВПО та біженцям доступні 3 600 грн

10:56 ТЦК відправив чоловіка на ВЛК без розгляду заяви на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:38 В Одесі пролунав потужний вибух: загроза застосування реактивних БпЛА

10:35 Міноборони змінило правила обліку мобілізованих у ТЦК

10:20 У РФ горить один з найбільших НПЗ: росіяни вже стоять в чергах на АЗС

Ексклюзив

10:20 Агросектор у кризі: внутрішні ціни на зерно впали вдвічі

10:05 Терміни служби та контракт: що важливо знати про призов до 25 років

11:15 ФОПів штрафують через перевищення ліміту доходу: що робити у 2026 році

Репортаж

11:01 Росія атакувала Інститут травматології в Києві: фоторепортаж

11:00 Грошова допомога від ООН: де ВПО та біженцям доступні 3 600 грн

10:56 ТЦК відправив чоловіка на ВЛК без розгляду заяви на відстрочку

10:38 В Одесі пролунав потужний вибух: загроза застосування реактивних БпЛА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:35 Міноборони змінило правила обліку мобілізованих у ТЦК

10:20 У РФ горить один з найбільших НПЗ: росіяни вже стоять в чергах на АЗС

Ексклюзив

10:20 Агросектор у кризі: внутрішні ціни на зерно впали вдвічі

10:05 Терміни служби та контракт: що важливо знати про призов до 25 років

10:05 Кому можуть скасувати чи урізати виплати в Німеччині: вимоги до українців

06:33 Оформлення субсидії на зиму: одесити про допомогу держави

12 листопада

10:25 Вони пережили окупацію: як херсонці піднімають свій бізнес в Одесі

11 листопада

06:33 Морква дорожчає, а м’ясо дешевшає: ціни на Привозі

10 листопада

06:33 Безкоштовний проїзд у міському транспорті: чи підтримують це одесити

9 листопада
Ексклюзив

16:21 Буданов назвав пріоритети ветеранської політики на 2027 рік

7 листопада

06:33 Комуналка на пів пенсії: які платіжки очікують одеситів цієї зими

6 листопада

06:33 Ціни на одеських ринках зростають: скільки коштують продукти

5 листопада

06:33 Одесити затягують паски: від чого відмовляються через ціни

4 листопада

06:33 Туризм в Одесі під час війни: ціни, безпека та перспективи

3 листопада

06:33 Старт опалювального сезону: як одесити рятуються від холоду

Text

11:09 Cудове засідання по справі Юлії Тимошенко: ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

12 листопада
Text

17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2026 р. 08:00
Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

12 листопада 2026 р. 17:33
Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

12 листопада 2026 р. 13:37
Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2026 р. 08:00
Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

11 листопада 2026 р. 19:00
Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

11 листопада 2026 р. 18:05
В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

11 листопада 2026 р. 13:30
Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

11 листопада 2026 р. 12:42

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації