13 листопада 2026 року о 10:00 у Вищому антикорупційному суді розпочалося підготовче судове засідання у справі № 991/6794/26 стосовно народної депутатки України та очільниці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Їй інкримінують пропозицію надати неправомірну вигоду народним депутатам України — правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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Суд над Юлією Тимошенко

До цього сторона захисту зверталася з клопотанням про зміну підсудності та передачу матеріалів провадження до іншого суду. Водночас Апеляційна палата ВАКС не підтримала цю вимогу.

Під час нинішнього засідання увага зосереджена на аргументах сторін обвинувачення та захисту, розгляді заявлених процесуальних клопотань і визначенні подальшого перебігу судового процесу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 9 жовтня, Вищий антикорупційний суд не дав Юлії Тимошенко та її адвокатам доступу до документів і речей НАБУ. Водночас суд дозволив звернутися до експертних інститутів в Одесі та Харкові, щоб перевірити, як саме проводили експертизу аудіозаписів у цій справі.

Сама ж лідерка "Батьківщини" заявляла про серйозні розбіжності у висновках експертів. Також вона наголошувала, що захисту так і не показали оригінал пристрою, на який робили запис.

Крім того, ВАКС за проханням самої політикині зменшив їй заставу у понад сто разів — із 33,28 млн до 266 тисяч гривень. За рішенням судді Олега Ткаченка, решту суми мають повернути людям, які вносили за неї гроші.