Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE arrow
Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2026
Text

17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2026
Text

19:00 Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

Text

18:05 Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:30 В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

Text

12:42 Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Text

08:00 Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2026
Text

16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2026
Text

17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2026
Text

19:00 Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

Домовленості президента України Володимира Зеленського зі спецпосланниками Сполучених Штатів Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ключові деталі переговорів, позиції країн, деталі дипломатичної місії та що це означатиме для України.

Дивіться про це в ефірі Ранок.LIVE.

Гості: 

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник (експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна");
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист;
  • Станіслав Краснов, військовослужбовець 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ;
  • Олег Домбровський, Представник управління комунікацій Оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, полковник;
  • Олена Шуляк, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015);
  • Ігор Попов, політолог (Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна");
  • Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі ОПОРА.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець підсумки переговорів зі спецпредставниками США. За його словами є три ключові моменти: буде обмін полоненими, очікується наступна зустріч, а також він сподівається, що війна завершиться якнайшвидше.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський також вважає, що переговори в Абу-Дабі були прогресивними. За його словами, вони дали надію на завершення бойових дій в Україні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

08:00 Зимова підтримка: у трьох регіонах родинам виплатять до 27 500 грн

07:55 Нічний удар по Києву: у Шевченківському районі палала лікарня

07:30 Затримання працівниками ТЦК: план дій від нардепа Гончаренка

07:25 У ЄС поменшало українців із тимчасовим захистом: де найбільший відтік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:10 Чи може ТЦК забрати з блокпоста через відсутність ВЛК в Резерв+

07:01 У "Приват24" одну із послуг спростили: кого торкнулось

06:33 Оформлення субсидії на зиму: одесити про допомогу держави

06:30 Для фронту закупили автівки багі: які в них переваги та недоліки

06:25 Мороз та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на сьогодні

08:00 Зимова підтримка: у трьох регіонах родинам виплатять до 27 500 грн

07:55 Нічний удар по Києву: у Шевченківському районі палала лікарня

07:30 Затримання працівниками ТЦК: план дій від нардепа Гончаренка

07:25 У ЄС поменшало українців із тимчасовим захистом: де найбільший відтік

07:10 Чи може ТЦК забрати з блокпоста через відсутність ВЛК в Резерв+

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 У "Приват24" одну із послуг спростили: кого торкнулось

06:33 Оформлення субсидії на зиму: одесити про допомогу держави

06:30 Для фронту закупили автівки багі: які в них переваги та недоліки

06:25 Мороз та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на сьогодні

06:22 Борги за комуналку можна не повертати: коли закон на боці споживача

06:33 Оформлення субсидії на зиму: одесити про допомогу держави

12 листопада

10:25 Вони пережили окупацію: як херсонці піднімають свій бізнес в Одесі

11 листопада

06:33 Морква дорожчає, а м’ясо дешевшає: ціни на Привозі

10 листопада

06:33 Безкоштовний проїзд у міському транспорті: чи підтримують це одесити

9 листопада
Ексклюзив

16:21 Буданов назвав пріоритети ветеранської політики на 2027 рік

7 листопада

06:33 Комуналка на пів пенсії: які платіжки очікують одеситів цієї зими

6 листопада

06:33 Ціни на одеських ринках зростають: скільки коштують продукти

5 листопада

06:33 Одесити затягують паски: від чого відмовляються через ціни

4 листопада

06:33 Туризм в Одесі під час війни: ціни, безпека та перспективи

3 листопада

06:33 Старт опалювального сезону: як одесити рятуються від холоду

Text

08:00 Про що Зеленський домовився з посланцями США: ефір Ранок.LIVE

12 листопада
Text

17:33 Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:37 Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

11 листопада
Text

19:00 Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

Зеленський розкрив наказ Путіна щодо терору проти України: ефір Вечір.LIVE

12 листопада 2026 р. 17:33
Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Зеленський заявив про проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

12 листопада 2026 р. 13:37
Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про шанс завершити війну до кінця року: ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2026 р. 08:00
Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

Чому Київ потерпає від відключень світла та хто на цьому заробляє: ефір Київський час

11 листопада 2026 р. 19:00
Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

Прогрес переговорів в Абу-Дабі для України: ефір Вечір.LIVE

11 листопада 2026 р. 18:05
В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

В Абу-Дабі завершилися переговори України, РФ та США: ефір День.LIVE

11 листопада 2026 р. 13:30
Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

Історичний виступ Зеленського в парламенті Данії: пряма трансляція

11 листопада 2026 р. 12:42
Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

Переговори в ОАЕ та гарантії безпеки Україні: ефір Ранок.LIVE

11 листопада 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації