Домовленості президента України Володимира Зеленського зі спецпосланниками Сполучених Штатів Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ключові деталі переговорів, позиції країн, деталі дипломатичної місії та що це означатиме для України.

Дивіться про це в ефірі Ранок.LIVE.

Гості:

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник (експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна");

Олександр Савченко, економіст, фінансист;

Станіслав Краснов, військовослужбовець 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ;

Олег Домбровський, Представник управління комунікацій Оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, полковник;

Олена Шуляк, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015);

Ігор Попов, політолог (Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна");

Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі ОПОРА.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець підсумки переговорів зі спецпредставниками США. За його словами є три ключові моменти: буде обмін полоненими, очікується наступна зустріч, а також він сподівається, що війна завершиться якнайшвидше.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський також вважає, що переговори в Абу-Дабі були прогресивними. За його словами, вони дали надію на завершення бойових дій в Україні.