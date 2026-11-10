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Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

10 листопада 2026 р. 16:59

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16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

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13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

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08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

9 листопада 2026
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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

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08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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16:59 Перші результати переговорів України, США та РФ в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 В Абу-Дабі тривають тристоронні переговори: ефір День.LIVE

Text

08:00 Перший день переговорів в Абу-Дабі: ефір Ранок.LIVE

9 листопада 2026
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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

Володимир Зеленський регулярно отримує інформацію про перебіг тристоронніх переговорів України, США та Росії, які розпочалися 10 листопада 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ). До зустрічей залучені спецпосланці адміністрації США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Переговорний процес відбувається за участю європейських союзників.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 10 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Вячеслав Ширяев, економіст;
  • Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор;
  • Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";
  • Віталій Войцехівський, народний депутат, фракція "Слуга Народу", комітет органів державної влади, місцевого самоврядування та містобудування;
  • Ніна Южаніна, народний депутат, фракція "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики";
  • Валерій Боровик, Засновник компанії- виробника оборонної продукції, Учасник бойових дій;
  • Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО (Екс-представник України в Політичному комітеті НАТО).

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що представники України, Росії, США та НАТО виступили з першими заявами за підсумками переговорів в Абу-Дабі 10 листопада. Зокрема, американський представник Джаред Кушнер заявив, що Київ і Москва змогли скоротити розбіжності в переговорному процесі.

Також Новини.LIVE писали, що під час зустрічей в ОАЕ Кушнер висловився щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна завершити війну. За його словами, очільник Кремля готовий до миру за належних умов.

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16:59 Буданов: Рада виконала останню умову для приєднання до конвенції ОЕСР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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