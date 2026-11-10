Володимир Зеленський регулярно отримує інформацію про перебіг тристоронніх переговорів України, США та Росії, які розпочалися 10 листопада 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ). До зустрічей залучені спецпосланці адміністрації США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Переговорний процес відбувається за участю європейських союзників.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 10 листопада.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Вячеслав Ширяев, економіст;

Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор;

Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";

Віталій Войцехівський, народний депутат, фракція "Слуга Народу", комітет органів державної влади, місцевого самоврядування та містобудування;

Ніна Южаніна, народний депутат, фракція "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики";

Валерій Боровик, Засновник компанії- виробника оборонної продукції, Учасник бойових дій;

Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО (Екс-представник України в Політичному комітеті НАТО).

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що представники України, Росії, США та НАТО виступили з першими заявами за підсумками переговорів в Абу-Дабі 10 листопада. Зокрема, американський представник Джаред Кушнер заявив, що Київ і Москва змогли скоротити розбіжності в переговорному процесі.

Також Новини.LIVE писали, що під час зустрічей в ОАЕ Кушнер висловився щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна завершити війну. За його словами, очільник Кремля готовий до миру за належних умов.