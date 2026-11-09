Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров і видання Politico повідомили, що українські представники вже вирушили на перемовини в Абу-Дабі. Зустріч делегацій України, США та Росії запланований на вівторок і середу. За словами Умєрова, 10-11 листопада в Абу-Дабі перебуватимуть представники Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також делегати від НАТО та Єврокомісії. З ними проведуться окремі зустрічі.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації;

Валерій Клочок, Керівник Центру громадської аналітики ВЕЖА;

Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Максим Джигун, політолог;

Андрій Миселюк, політолог (директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог");

Поліна Марченко, адвокат.

Ми писали, що Рустем Умєров у своїй заяві повідомив, що Україна робить все можливе, що країни Європи була учасниками дипломатичного процесу. Він заявив, що мета зустрічі в Абу-Дабі — це довготривалий мир та відновлення країни після війни.

Новини.LIVE повідомляли, що очільник російського МЗС Лавров наголосив, що під час переговорів у Абу-Дабі, які відбудуться 10–11 листопада, насамперед обговорюватимуть питання безпеки РФ та України. До перемовин долучаться представники європейських країн: Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії.