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Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

09 листопада 2026 р. 18:30

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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

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08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2026
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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

6 листопада 2026
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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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17:54 Сибіга і Сікорський виступають у Польщі: пряма трансляція

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17:12 Судять генерала СБУ Сергія Дуку: онлайн-трансляція

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Трамп натякнув на зміну кордонів України після завершення війни: ефір День.LIVE

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08:00 Нові правила проїзду в Києві та рух мостами: ефір Ранок.LIVE

7 листопада 2026
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18:02 Тисячі ветеранів у черзі на житло. житлова програма, реабілітація: інтерв'ю Кіма

6 листопада 2026
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18:19 РФ пошкодила кожну електростанцію в Україні — заява Зеленського: ефір Вечір.LIVE

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров і видання Politico повідомили, що українські представники вже вирушили на перемовини в Абу-Дабі. Зустріч делегацій України, США та Росії запланований на вівторок і середу. За словами Умєрова, 10-11 листопада в Абу-Дабі перебуватимуть представники Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також делегати від НАТО та Єврокомісії. З ними проведуться окремі зустрічі.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації;
  • Валерій Клочок, Керівник Центру громадської аналітики ВЕЖА;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Максим Джигун, політолог;
  • Андрій Миселюк, політолог (директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог");
  • Поліна Марченко, адвокат.

Ми писали, що Рустем Умєров у своїй заяві повідомив, що Україна робить все можливе, що країни Європи була учасниками дипломатичного процесу. Він заявив, що мета зустрічі в Абу-Дабі — це довготривалий мир та відновлення країни після війни.

Новини.LIVE повідомляли, що очільник російського МЗС Лавров наголосив, що під час переговорів у Абу-Дабі, які відбудуться 10–11 листопада, насамперед обговорюватимуть питання безпеки РФ та України. До перемовин долучаться представники європейських країн: Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії.

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18:26 Кушнер і Віткофф зустрінуться з європейськими партнерами в Абу-Дабі

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:30 Україна готує переговори зі США, РФ, НАТО та країнами Е4: ефір Вечір.LIVE

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