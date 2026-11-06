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Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

06 листопада 2026 р. 13:00

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2026
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20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Київ може залишатися без води понад 12 годин: ефір День.LIVE

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13:01 Суд обирає запобіжний захід водієві Валентини Молодої: прямий ефір Новини.LIVE

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07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2026
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21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

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19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

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13:18 Аварійні відключення та дефіцит світла у Києві: ефір День.LIVE

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13:00 Генералу СБУ Сергію Дуці обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо онлайн-виборів в Україні: ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2026
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20:00 Стрибок долара та падіння цін на нафту в листопаді: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:07 У Києві після обстрілу відновлюють водопостачання: ефір Вечір.LIVE

У п'ятницю, 6 листопада, у Вищому антикорупційному суді розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому високопосадовцю Служби безпеки України. Йдеться про генерала СБУ Сергія Дуку, якого затримали детективи НАБУ. Він фігурує у справі "Карфаген", що стосується ймовірної діяльності злочинної організації та корупційних зв'язків у правоохоронних органах.

Пряму трансляцію судового засідання дивіться на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Суд обирає запобіжний захід генералу СБУ Сергію Дуці

У п'ятницю, 6 листопада, у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядають питання щодо обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці.

Судове засідання призначене на 13:00. Воно відбувається у Києві.

За даними джерел ЗМІ, саме Сергія Дуку затримали працівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Він є одним із фігурантів розслідування, яке проводять антикорупційні органи в межах операції "Карфаген".

Що відомо про справу "Карфаген"

4 листопада 2026 року НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про викриття злочинної організації в межах операції "Карфаген". За версією слідства, її учасники систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних видів діяльності.

За даними НАБУ, до ймовірної злочинної організації були залучені чинні посадовці СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представники кримінального середовища. Загалом слідство встановило щонайменше 12 можливих учасників.

Під прикриттям правоохоронців, як стверджують слідчі, організація забезпечувала роботу шахрайських колцентрів, продаж наркотиків, незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Також її учасникам закидають організацію спланованих нападів, викрадень людей та заподіяння тілесних ушкоджень.

5 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом імовірним учасникам організації. Серед них — перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, керівник одного з департаментів Нацполіції та заступник начальника відділу управління карного розшуку поліції Київської області.

У НАБУ наголошують, що розслідування триває, а правоохоронці вживають заходів для повідомлення про підозру іншим можливим учасникам організації.

Новини.LIVE інформували, що суд відправив Віталія Рибалка, відомого в медіа як "Боксер", під варту до 2 січня без права внесення застави. За словами прокурора САП, ще два клопотання щодо підозрюваних планують подати до суду наступного дня. Щодо Осіпова питання про запобіжний захід можуть розглянути наступного тижня або через тиждень, оскільки він уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.

Новини.LIVE писали, що НАБУ та САП оголосили підозри п'ятьом особам у межах операції "Карфаген", серед яких посадовці СБУ та Національної поліції. За версією слідства, учасники злочинної організації залучали правоохоронців для прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. Також їм закидають причетність до торгівлі наркотиками, виготовлення контрафактних сигарет і підробленої валюти, а також нападів, викрадень та катувань.

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13:32 Суд у справі удару по Грозі на Харківщині: засідання перенесли

13:30 Інвалідність через обстріл: чому суди відмовляють українцям у статусі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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