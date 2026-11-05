У Києві через тривалу відсутність електроенергії в житлових будинках місцеві жителі почали виходити на дороги та перекривати рух транспорту. Люди збираються на проїжджій частині, намагаючись привернути увагу до проблеми тривалих знеструмлень і домогтися реакції на ситуацію. Через такі акції рух на окремих вулицях може бути ускладнений, а водіям доводиться шукати альтернативні маршрути.
Про це та інше говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 5 листопада
Гості ефіру:
- Оксана Юринець, народна депутатка України VIII скликання;
- Ярослав Макітра, політтехнолог;
- Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт;
- Позивний "Ковбой", капітан, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів стрілецького батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади;
- Володимир Крейденко, народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
- Тетяна Козаченко, адвокатка, членкиня Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ у 2018–2020 роках;
- Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;
- Леонід Бицюра, член Ради Української водної асоціації;
- Володимир Біцак, депутат Сумської районної ради.
Як повідомляли Новини.LIVE, 4 листопада на Кільцевій дорозі в Києві поблизу станції метро "Теремки" утворився багатокілометровий затор. Основну частину траси перекрили бетонними блоками, через що рух у напрямку Академмістечка суттєво ускладнився.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві частково відновили водопостачання, яке було порушене внаслідок російської атаки. Комунальники продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній системі, щоб повернути стабільну подачу води в усі райони столиці.