У Києві через тривалу відсутність електроенергії в житлових будинках місцеві жителі почали виходити на дороги та перекривати рух транспорту. Люди збираються на проїжджій частині, намагаючись привернути увагу до проблеми тривалих знеструмлень і домогтися реакції на ситуацію. Через такі акції рух на окремих вулицях може бути ускладнений, а водіям доводиться шукати альтернативні маршрути.

Про це та інше говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 5 листопада

Гості ефіру:

Оксана Юринець, народна депутатка України VIII скликання;

Ярослав Макітра, політтехнолог;

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт;

Позивний "Ковбой", капітан, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів стрілецького батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади;

Володимир Крейденко, народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Тетяна Козаченко, адвокатка, членкиня Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ у 2018–2020 роках;

Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;

Леонід Бицюра, член Ради Української водної асоціації;

Володимир Біцак, депутат Сумської районної ради.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 листопада на Кільцевій дорозі в Києві поблизу станції метро "Теремки" утворився багатокілометровий затор. Основну частину траси перекрили бетонними блоками, через що рух у напрямку Академмістечка суттєво ускладнився.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві частково відновили водопостачання, яке було порушене внаслідок російської атаки. Комунальники продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній системі, щоб повернути стабільну подачу води в усі райони столиці.