Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE arrow
Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

05 листопада 2026 р. 07:23

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2026
Text

21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Text

19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Text

18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

Text

12:48 Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:39 Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2026
Text

18:00 Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

Text

17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада 2026
Text

21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Text

19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Text

18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

У Києві через тривалу відсутність електроенергії в житлових будинках місцеві жителі почали виходити на дороги та перекривати рух транспорту. Люди збираються на проїжджій частині, намагаючись привернути увагу до проблеми тривалих знеструмлень і домогтися реакції на ситуацію. Через такі акції рух на окремих вулицях може бути ускладнений, а водіям доводиться шукати альтернативні маршрути.

Про це та інше говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 5 листопада

Гості ефіру:

  • Оксана Юринець, народна депутатка України VIII скликання;
  • Ярослав Макітра, політтехнолог;
  • Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт;
  • Позивний "Ковбой", капітан, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів стрілецького батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади;
  • Володимир Крейденко, народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Тетяна Козаченко, адвокатка, членкиня Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ у 2018–2020 роках;
  • Тарас Семенюк, політолог-міжнародник;
  • Леонід Бицюра, член Ради Української водної асоціації;
  • Володимир Біцак, депутат Сумської районної ради.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 листопада на Кільцевій дорозі в Києві поблизу станції метро "Теремки" утворився багатокілометровий затор. Основну частину траси перекрили бетонними блоками, через що рух у напрямку Академмістечка суттєво ускладнився. 

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві частково відновили водопостачання, яке було порушене внаслідок російської атаки. Комунальники продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній системі, щоб повернути стабільну подачу води в усі райони столиці.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

07:43 Демократи в Конгресі можуть змінити політику Трампа щодо України

07:32 Не повідомили ТЦК про нову адресу: скільки доведеться заплатити

07:32 Розкол в адміністрації: Венс розкритикував курс Трампа щодо Ірану

07:31 Виплати військовослужбовцям: коли надійдуть кошти у листопаді

07:29 Кушнер: США шукають шлях до тривалого миру та нову архітектуру безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

07:23 Міст Патона у Києві: історія, технічний стан і плани відновлення

07:15 Зарплати зросли, але не для всіх: у яких регіонах платять найменше

07:10 Відстрочка по догляду за батьками: які нові документи вимагає ТЦК

07:01 "Картка для виплат" у ПриватБанку: хто отримає додаткові гроші

07:43 Демократи в Конгресі можуть змінити політику Трампа щодо України

07:32 Не повідомили ТЦК про нову адресу: скільки доведеться заплатити

07:32 Розкол в адміністрації: Венс розкритикував курс Трампа щодо Ірану

07:31 Виплати військовослужбовцям: коли надійдуть кошти у листопаді

07:29 Кушнер: США шукають шлях до тривалого миру та нову архітектуру безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23 Міст Патона у Києві: історія, технічний стан і плани відновлення

07:15 Зарплати зросли, але не для всіх: у яких регіонах платять найменше

07:10 Відстрочка по догляду за батьками: які нові документи вимагає ТЦК

07:01 "Картка для виплат" у ПриватБанку: хто отримає додаткові гроші

06:43 Росіяни атакували Дніпро та Самар дронами: є поранені

06:33 Одесити затягують паски: від чого відмовляються через ціни

4 листопада

06:33 Туризм в Одесі під час війни: ціни, безпека та перспективи

3 листопада

06:33 Старт опалювального сезону: як одесити рятуються від холоду

30 жовтня

06:33 Стан Чорного моря: які небезпеки зберігаються для одеситів

29 жовтня

06:33 Огірки вже по 120 грн: як змінилися ціни на ринку Черемушки в Одесі

28 жовтня

08:53 Що чекає на одеситів вже цієї зими: прогнози синоптиків

27 жовтня

06:33 Пам’ятник Пушкіну в Одесі: що думають одесити про його знесення

24 жовтня

06:33 На кордоні з Молдовою пропонують зміни: як реагують одесити

23 жовтня

06:33 Переведення годинника на годину назад: як до цього ставляться одесити

22 жовтня

06:33 Помідори й сало дорожчають: скільки коштують продукти на ринку в Одесі

Text

07:23 Кияни перекривають дороги через відсутність світла: ефір Ранок.LIVE

4 листопада
Text

21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Text

19:56 Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Text

18:00 Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

Відео по темі

Всі відео
Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

04 листопада 2026 р. 21:35
Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

Київ без світла, води та опалення: ефір Київський час

04 листопада 2026 р. 19:56
Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

Україна стане головною темою під час "Коаліції охочих" у Німеччині: ефір Вечір.LIVE

04 листопада 2026 р. 18:00
Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій: прямий ефір

04 листопада 2026 р. 17:51
Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу США: ефір День.LIVE

04 листопада 2026 р. 12:48
Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

Через удари РФ в столиці стався комунальний колапс: ефір Ранок.LIVE

04 листопада 2026 р. 07:39
Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

03 листопада 2026 р. 18:00
СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

03 листопада 2026 р. 17:18

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації