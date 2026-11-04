У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження об’єктів київського регіонального енерговузла внаслідок російських атак. Через обмеження електропостачання у столиці виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.

Про це та інше дивіться в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру:

Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Михайло Жихоров — військовий аналітик;

Сергій Лефтер — старший офіцер відділу комунікацій 7 корпусу ДШВ;

Сергій Старенький — адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;

Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;

Максим Гардус — експерт з енергетики, економіки та реформ;

Віталій Юхнівський — працівник "Укрзалізниці", старший стюард Інтерсіті.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Києва Віталій Кличко заявив про надзвичайно складну ситуацію з електропостачанням у столиці через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак. У районах із найгострішою ситуацією розгортають пункти обігріву, де можна зарядити пристрої та випити гарячого чаю.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Деснянської РДА Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону та поставив під сумнів ефективність плану стійкості столиці вартістю 37 млрд грн. За його словами, окремі будинки вже залишаються без електроенергії до 37 годин, а подекуди немає і водопостачання.