Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Олексій Середюк поділився подробицями найскладніших бойових операцій. Зокрема, йдеться про незвичний рейд на гідроциклах до Криму, небезпечний штурм вишок Бойка, запекле протистояння в умовах оточення під Вовчанськом і виснажливі бої на території колишнього Каховського водосховища. Окрему увагу приділили моральним аспектам війни, поводженню з полоненими без застосування тортур, особливостям наступальних і оборонних дій, а також ролі віри в житті військових на передовій.

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Інтервʼю Олексія Середюка

Серед тем:

Як українським розвідникам вдалося висадитися в Криму у 2023 році?

Коли український прапор знову замайорить над Кримом? Чи можливе його повернення за 3–5 років?

Чому Росія намагається перетворити Запоріжжя на місто-привид і чи зможе захопити його?

Що відбувається на дні Каховського водосховища та чому бої там нагадують війну у В’єтнамі?

Чому російські військові здаються в полон і як із ними працюють українські захисники?

Чи справді Україна перейшла в наступ і чому Середюк вважає нинішній етап війни переломним?

Як християнська віра допомагає військовим на фронті та чому, на думку офіцера ГУР, Росія програє війну?

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, на півдні України Сили оборони продовжують операції, спрямовані, зокрема, на порушення логістичних маршрутів російських військ. Тим часом на тимчасово окупованому Кримському півострові виникають перебої зі стабільним постачанням електроенергії.

Раніше у ГУР повідомляли, що російська окупаційна влада залучає дітей і молодь у Криму до занять із керування безпілотниками та різноманітних військово-патріотичних заходів. Школярів навчають працювати з дронами за допомогою симуляторів і справжнього обладнання, яке перебуває на озброєнні армії РФ.