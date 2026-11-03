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Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

03 листопада 2026 р. 21:35

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21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

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18:00 Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

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17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

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13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

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00:27 Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: відео конфлікту

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00:11Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: чоловіки у будинку, рух заблоковано

2 листопада 2026
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18:22 Звернення до Меланії, Україна та РФ опрацьовують можливість розширити місію: ефір Вечір.LIVE

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13:08 Зеленський запропонував Трампу місячну паузу в ударах по НПЗ за Patriot: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним: ефір Ранок.LIVE

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21:35 Олексій Середюк про висадку в Криму та майбутнє війни: інтервʼю

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18:00 Зеленського зустріли тривалими оплесками в Берліні: ефір Новини.LIVE

Text

17:18 СБУ встановила близько 100 причетних до сутичок під Києвом: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 Переговори в Абу-Дабі, Віткофф назвав дату зустрічі України, США та РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та скандал на Борщагівці: ефір Ранок.LIVE

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Олексій Середюк поділився подробицями найскладніших бойових операцій. Зокрема, йдеться про незвичний рейд на гідроциклах до Криму, небезпечний штурм вишок Бойка, запекле протистояння в умовах оточення під Вовчанськом і виснажливі бої на території колишнього Каховського водосховища. Окрему увагу приділили моральним аспектам війни, поводженню з полоненими без застосування тортур, особливостям наступальних і оборонних дій, а також ролі віри в житті військових на передовій.

Подивитися інтервʼю Олексія Середюка можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтервʼю Олексія Середюка

Серед тем:

  • Як українським розвідникам вдалося висадитися в Криму у 2023 році?
  • Коли український прапор знову замайорить над Кримом? Чи можливе його повернення за 3–5 років?
  • Чому Росія намагається перетворити Запоріжжя на місто-привид і чи зможе захопити його?
  • Що відбувається на дні Каховського водосховища та чому бої там нагадують війну у В’єтнамі?
  • Чому російські військові здаються в полон і як із ними працюють українські захисники?
  • Чи справді Україна перейшла в наступ і чому Середюк вважає нинішній етап війни переломним?
  • Як християнська віра допомагає військовим на фронті та чому, на думку офіцера ГУР, Росія програє війну?

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, на півдні України Сили оборони продовжують операції, спрямовані, зокрема, на порушення логістичних маршрутів російських військ. Тим часом на тимчасово окупованому Кримському півострові виникають перебої зі стабільним постачанням електроенергії.

Раніше у ГУР повідомляли, що російська окупаційна влада залучає дітей і молодь у Криму до занять із керування безпілотниками та різноманітних військово-патріотичних заходів. Школярів навчають працювати з дронами за допомогою симуляторів і справжнього обладнання, яке перебуває на озброєнні армії РФ. 

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22:05 Жителі Олешок готові свідчити про злочини росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:44 РФ атакувала підстанцію, важливу для Хмельницької АЕС

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