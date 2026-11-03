У Петропавлівській Борщагівці під Києвом триває конфлікт навколо будівлі, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. На місці подій зафіксували пошкоджені автомобілі, розбиті паркани та звуки стрілянини, а серед присутніх був навіть керівник Офісу президента Кирило Буданов, який прибув для з'ясування обставин інциденту.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE в ексклюзивному відеоматеріалі з місця подій.

Що відбувається у Петропавлівській Борщагівці

На Київщині відбулися сутички поблизу військового об'єкта. Зокрема, на території селища є пошкоджені автомобілі та паркани, також під час конфлікту було чутно звуки, схожі на постріли.

Раніше в соціальних мережах поширилася інформація, що озброєні чоловіки нібито незаконно утримували людей у підвалі будівлі.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги. За попередніми повідомленнями, чоловіки в приміщенні не дозволяли медикам, які потім виявилися активістами, потрапити всередину.

Також поширювалися повідомлення про чотирьох людей, які нібито перебували в критичному стані, але їх госпіталізували, й наразі почалося розслідування.

Що сталося в Петропавлівській Борщагівці

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив перебування 18 військових у будинку під Києвом оформленням документів перед навчанням. Чотирьох затриманих після СЗЧ бійців доправили до медцентру. За фактом інциденту вже призначили службове розслідування.

Також керівник Офісу Президента Кирило Буданов особисто прибув до Петропавлівської Борщагівки. Він поспілкувався з дитиною, яка перебувала у будівлі, та зв'язався з його сестрою. Посадовець пообіцяв встановити обставини події та покарати винних у можливих порушеннях.

Крім того, корпус "Азов" прокоментував звинувачення в насильстві над військовими. Командування закликало не перешкоджати роботі військових і запевнило, що незаконні дії не залишаться безкарними.

Також Новини.LIVE розповідав, що до перевірки ситуації долучився Офіс військового омбудсмена. Ольга Решетилова повідомила, що військовослужбовці перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу. Обставини інциденту з'ясовуватимуть спільно з правоохоронцями та СБУ.