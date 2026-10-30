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Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

30 жовтня 2026 р. 18:00

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18:00 Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

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17:12 Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

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14:29 Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський допустив гарантії безпеки для РФ: ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2026
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19:00 Транспортний колапс у Києві: ефір Київський час

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18:12 Переговори України, США та РФ можуть відбутися 10 листопада: ефір Вечір.LIVE

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16:30 Зеленський проводить пресконференцію в Нідерландах: ефір Новини.LIVE

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13:05 Нові деталі переговорів: РФ налаштована на серйозну розмову: ефір День.LIVE

Text

18:00 Чи зустрінуться Зеленський і Путін: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Українська делегація прибула до Олешок: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ готова до війни з Європою у 2030 році: ефір Ранок.LIVE

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17:12 Російські удари по Україні та загиблі у п'яти областях: ефір Вечір.LIVE

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14:29 Росія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі: ефір День.LIVE

Ключові рішення щодо завершення війни Росії проти України мають ухвалюватися під час особистих переговорів лідерів держав, а не телефонної розмови. У зв'язку з цим пропозиції Москви провести дзвінок або запросити Володимира Зеленського до російської столиці можуть свідчити про небажання переходити до тристоронніх переговорів на найвищому рівні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 30 жовтня.

Гості ефіру:

  • Петро Кузик, командир ББС "Свобода" 23 штурмового полку "Р.У.Г" Корпусу НГУ "Хартія" Харківщина;
  • Анатолій Бурміч, народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;
  • Руслан Горбенко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України";
  • Ілля Котов, Кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Володимир Фесенко, політолог.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним для обговорення найскладніших питань, зокрема територіального. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що такі переговори можуть вплинути на подальший перебіг мирного процесу.

Також Новини.LIVE писали, що тристороння зустріч представників України, США та Росії в Абу-Дабі може відбутися 10 листопада, після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Володимир Зеленський наголошував, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому проведенні переговорів, проте не погодиться на мирні домовленості за будь-яку ціну.

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Ексклюзив

18:20 Зарплати військовим та ВПО: Шуляк про бюджет-2027

18:20 Хто має статус військовозобов'язаного в Україні за законом

18:09 Енергетики попередили про складну ситуацію зі світлом у трьох регіонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:01 До 100% окладу додатково: які надбавки можуть нарахувати військовим

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