Ключові рішення щодо завершення війни Росії проти України мають ухвалюватися під час особистих переговорів лідерів держав, а не телефонної розмови. У зв'язку з цим пропозиції Москви провести дзвінок або запросити Володимира Зеленського до російської столиці можуть свідчити про небажання переходити до тристоронніх переговорів на найвищому рівні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 30 жовтня.

Гості ефіру:

Петро Кузик, командир ББС "Свобода" 23 штурмового полку "Р.У.Г" Корпусу НГУ "Хартія" Харківщина;

Анатолій Бурміч, народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики;

Руслан Горбенко, народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України";

Ілля Котов, Кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики;

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Володимир Фесенко, політолог.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним для обговорення найскладніших питань, зокрема територіального. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що такі переговори можуть вплинути на подальший перебіг мирного процесу.

Також Новини.LIVE писали, що тристороння зустріч представників України, США та Росії в Абу-Дабі може відбутися 10 листопада, після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Володимир Зеленський наголошував, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому проведенні переговорів, проте не погодиться на мирні домовленості за будь-яку ціну.