Президент України Володимир Зеленський проводить спільну пресконференцію з нідерландськими лідерами в урядовій резиденції "Катсхейс" у Нідерландах. Пресконференція відбувається після дипломатичних зустрічей, присвячених двостороннім відносинам, оборонній співпраці та подальшій підтримці України з боку нідерландської держави.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського в Нідерландах

У середу, 28 жовтня, Зеленський перебув з робочим візитом у Нідерландах, де проводить переговори з керівництвом країни.

Президент України зустрівся із прем'єр-міністром Робом Єттеном. Серед основних тем переговорів — зміцнення української протиповітряної оборони, оборонна та економічна співпраця, а також нові кроки на підтримку України.

Крім того, Зеленський зустрінеться із представниками українського та нідерландського бізнесу й матиме аудієнцію в короля Нідерландів Віллема-Александра.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про слова Президента України, який наголосив, що Київ краще розуміє психологію Володимира Путіна та російського суспільства ніж Дональд Трамп.

Також Новини.LIVE писав, що Росія демонструє готовність до нових консультацій з Україною на рівні технічних груп. Сторони можуть обговорити обміни, деескалацію в енергетичній сфері, безпеку на морі та механізми завершення війни. Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у проведенні переговорів в Абу-Дабі.