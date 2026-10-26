Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що після перегляду правил бронювання від мобілізації понад 90–95% працівників підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів зможуть зберегти відстрочку. Водночас уряд планує скоротити кількість необґрунтованих бронювань, не допустити негативних наслідків для економіки та створити умови для ротації військовослужбовців.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України";

Костянтин Немічев — заступник командира полку безпілотних систем "Кракен 1654" у складі 3-го армійського корпусу;

Андрій Добрянський — експерт Центру відносин США та України;

Олесь Доній — політолог, громадський діяч;

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Ростислав Хотин — міжнародний редактор Радіо Свобода (Прага);

Оксана Савчук — народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури;

Поліна Марченко — адвокатка.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кирило Буданов наголосив на необхідності залучати українських ветеранів до формування майбутнього держави. За його словами, військові після повернення до цивільного життя мають отримати можливості для реалізації свого досвіду та потенціалу.

Також Новини.LIVE писав, що українські мережі АЗС власним коштом фінансують встановлення захисних споруд від російських атак. За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, мобільне укриття на десять людей коштує від 1,4 до 2 млн гривень. Через високу вартість дозволити собі такі витрати можуть переважно великі мережі автозаправних станцій.