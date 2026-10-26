Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE arrow
В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

26 жовтня 2026 р. 18:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2026
Text

18:00 Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Text

08:00 Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026
Text

17:09 РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

Text

13:48 РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2026
Text

19:00 Мітинги проти Кличка, підготовка до зими та укриття: Київський час

Text

18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2026
Text

18:00 Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що після перегляду правил бронювання від мобілізації понад 90–95% працівників підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів зможуть зберегти відстрочку. Водночас уряд планує скоротити кількість необґрунтованих бронювань, не допустити негативних наслідків для економіки та створити умови для ротації військовослужбовців.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України";
  • Костянтин Немічев — заступник командира полку безпілотних систем "Кракен 1654" у складі 3-го армійського корпусу;
  • Андрій Добрянський — експерт Центру відносин США та України;
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Ростислав Хотин — міжнародний редактор Радіо Свобода (Прага);
  • Оксана Савчук — народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури;
  • Поліна Марченко — адвокатка.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кирило Буданов наголосив на необхідності залучати українських ветеранів до формування майбутнього держави. За його словами, військові після повернення до цивільного життя мають отримати можливості для реалізації свого досвіду та потенціалу.

Також Новини.LIVE писав, що українські мережі АЗС власним коштом фінансують встановлення захисних споруд від російських атак. За словами експерта паливного ринку Сергія Куюна, мобільне укриття на десять людей коштує від 1,4 до 2 млн гривень. Через високу вартість дозволити собі такі витрати можуть переважно великі мережі автозаправних станцій.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:25 Жорін: зупинка бойових дій по лінії фронту може стати тимчасовим рішенням

18:20 Повістки рекомендованим листом: є три законні варіанти вручення

18:15 Пільги та пенсія для людей з інвалідністю: скільки платитимуть II групі в листопаді

Text

18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

18:01 Загроза для Одещини з Чорного моря: ситуація в гаванях РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:59 Буданов: ветерани мають бути серед тих, хто формує майбутнє України

Ексклюзив

17:56 Шеремет: Росія за три місяці вдесятеро збільшила застосування "Шахедів"

Ексклюзив

17:47 Мережі АЗС самостійно фінансують захист від атак РФ

17:36 Склади та майстерня БпЛА: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів РФ

17:22 Долар побив історичний рекорд: який курс встановив НБУ

18:25 Жорін: зупинка бойових дій по лінії фронту може стати тимчасовим рішенням

18:20 Повістки рекомендованим листом: є три законні варіанти вручення

18:15 Пільги та пенсія для людей з інвалідністю: скільки платитимуть II групі в листопаді

18:01 Загроза для Одещини з Чорного моря: ситуація в гаванях РФ

17:59 Буданов: ветерани мають бути серед тих, хто формує майбутнє України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:56 Шеремет: Росія за три місяці вдесятеро збільшила застосування "Шахедів"

Ексклюзив

17:47 Мережі АЗС самостійно фінансують захист від атак РФ

17:36 Склади та майстерня БпЛА: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів РФ

17:22 Долар побив історичний рекорд: який курс встановив НБУ

17:17 Львівщину огорне туман: якою буде погода у регіоні завтра

06:33 На кордоні з Молдовою пропонують зміни: як реагують одесити

23 жовтня

06:33 Переведення годинника на годину назад: як до цього ставляться одесити

22 жовтня

06:33 Помідори й сало дорожчають: скільки коштують продукти на ринку в Одесі

21 жовтня

06:33 Майбутнє одеських хрущовок: знесення чи модернізація спальних районів

Ексклюзив

06:17 Завершення війни та переговори про Ялту-2 — ексклюзив з Віктором Ющенком

20 жовтня

06:32 Вибори в Україні під час війни: чи підтримують цю ідею одесити

17 жовтня

06:33 Страшніше за обстріли: миколаївці про причини для виїзду

16 жовтня

06:28 Овочі дорожчають: як змінилися ціни на одеському Привозі

15 жовтня

06:33 Зима без світла і тепла: як одесити готуються до холодів

14 жовтня
Ексклюзив

20:08 Власна квартира за кордоном: як і де українцям купити житло

Text

18:09 В Україні змінять правила бронювання: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

23 жовтня
Text

18:00 Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

26 жовтня 2026 р. 13:12
Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив, чого Київ вимагатиме від переговорів із РФ та США: ефір Ранок.LIVE

26 жовтня 2026 р. 08:00
Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

Дронова атака на РФ та евакуація з Москва-Сіті: ефір Вечір.LIVE

23 жовтня 2026 р. 18:00
Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

Міноборони підтверджує проблеми зі Starshield: ефір День.LIVE

23 жовтня 2026 р. 13:16
Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

Підготовка переговорів Україна–США–РФ у листопаді: ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2026 р. 08:00
РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

РФ визначила нові цілі, Зеленський попередив про нові атаки: ефір Вечір.LIVE

22 жовтня 2026 р. 17:09
РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

РФ випустила 21 ракету по Києву після переговорів: ефір День.LIVE

22 жовтня 2026 р. 13:48
Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

Мирні переговори щодо війни продовжаться: ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації