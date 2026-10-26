Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні: ефір День.LIVE

Верховна Рада підтримала законопроєкт Президента України Володимира Зеленського та продовжила воєнний стан до 29 січня 2027 року. Відомо, що 293 народних депутатів за це рішення проголосували.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Шимон Бріман, історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна;

Ігор Швайка, заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ, капітан;

Ганна Малкіна, політолог, доктор політичних наук;

Микола Томенко, політичний та громадський діяч;

Максим Шеремет, засновник Founder Drone Space Labs.

Ми писали, що Верховна Рада подовжила воєнний стан ще на 90 днів. Відомо, що під час його дії окрема конституційні права та свободи людини можуть обмежуватися, у разі якщо це потрібно для забезпечення оборони й безпеки України.

Новини.LIVE інформували, що водночас Верховна Рада продовжила термін дії загальної мобілізації в країні ще на 90 днів. Нагадаємо, що загальна мобілізація була оголошена ще 24 лютого 2022 року, відтоді вона продовжується кожні три місяці до завершення війни.