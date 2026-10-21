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Головна arrow Відео arrow Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

21 жовтня 2026 р. 18:00

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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16:39 Мітинг проти Кличка в Києві: ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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13:18 США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що погодиться на угоду, яка передбачатиме зупинення вогню на нинішній лінії фронту. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Ведучий поцікавився у Володимира Зеленського, чи погодився б він на угоду, за якою Україна збереже контроль над 75% або більшою частиною своєї території. Президент відповів ствердно, наголосивши, що наразі необхідно зупинити бойові дії. На його думку, це може стати першим кроком має бути припинення вогню. Після цього Україна планує звернутися до президента США Дональда Трампа та європейських лідерів для обговорення гарантій безпеки.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль);
  • Пьотр Кульпа, польський експерт, колишній член уряду Польщі;
  • Діма Зіцер, доктор педагогічних наук, письменник;
  • Дмитро Довгополий, американіст, кандидат історичних наук, колишній співробітник Секретаріату ООН (1987-2019 р.р.);
  • Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки;
  • Максим Бахматов, Голова Деснянської районної державної адміністрації;
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм "Центру Разумкова";
  • Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування.

Новини.LIVE писали, що після цього твердження він додав, що наразі Україна потребує повернення 9,5 млн людей, які втратили житло через війну з РФ та наразі перебувають в інших країнах. За його словами, країні потрібно просто повернути людей та будувати мирне життя.

Ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що не чекатиме на спецпосланця США Стіва Віткоффа в Осло після зустрічі з російським керівництвом. За його словами, результати переговорів з РФ має повідомити представник Норвегії.

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18:00 Зеленський готовий зупинити війну на нинішній лінії, гарантії США: ефір Вечір.LIVE

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