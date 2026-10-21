Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів з Володимиром Путіним. В аеропорту Пулково його зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, після чого вони разом вирушили до Константинівського палацу. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, головною темою зустрічі стане війна проти України. Він також зазначив, що переговори запланували заздалегідь.

Про це та інші актуальні теми говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру:

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент аналітичного центру "Політика";

Руслан Рохов — політтехнолог;

Владислав Фарапонов — голова "Інституту Американістики";

Василь Фурман — доктор економічних наук, член Ради Національного банку України;

Тетяна Козаченко — адвокатка, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ у 2018–2020 роках.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Віткофф прибув до Росії, де має передати Володимиру Путіну оновлену пропозицію за результатами переговорів з українською стороною.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Фінляндії Александер Стубб зазначив, що учасники зустрічі обговорювали не лише ключові питання досягнення миру в Україні, а й кроки, які можна реалізувати в коротшій перспективі. Серед них — посилення української протиповітряної оборони, захист енергетичної системи та запровадження часткового припинення вогню.