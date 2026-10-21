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Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

21 жовтня 2026 р. 13:14

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

19 жовтня 2026
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18:19 Чи можлива зустріч Трампа, Сі та Путіна: ефір Вечір.LIVE

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13:18 США не попередили Україну про балістичну атаку РФ по Києву: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський розкрив найгірший сценарій через позицію США: ефір Ранок.LIVE

18 жовтня 2026
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22:12 США кинули Україну — ефір Остаповець.LIVE

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2026
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Зеленський зустрінеться з Віткоффом в Осло: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні посилять покарання для ухилянтів і СЗЧ: ефір Ранок.LIVE

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів з Володимиром Путіним. В аеропорту Пулково його зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, після чого вони разом вирушили до Константинівського палацу. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, головною темою зустрічі стане війна проти України. Він також зазначив, що переговори запланували заздалегідь.

Про це та інші актуальні теми говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент аналітичного центру "Політика";
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Владислав Фарапонов — голова "Інституту Американістики";
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член Ради Національного банку України;
  • Тетяна Козаченко — адвокатка, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ у 2018–2020 роках.

Як повідомляли Новини.LIVE, 20 жовтня в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Віткофф прибув до Росії, де має передати Володимиру Путіну оновлену пропозицію за результатами переговорів з українською стороною.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Фінляндії Александер Стубб зазначив, що учасники зустрічі обговорювали не лише ключові питання досягнення миру в Україні, а й кроки, які можна реалізувати в коротшій перспективі. Серед них — посилення української протиповітряної оборони, захист енергетичної системи та запровадження часткового припинення вогню.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:14 Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним: ефір Ранок.LIVE

20 жовтня
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16:57 Зеленський прибув в Осло на переговори: ефір Вечір.LIVE

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