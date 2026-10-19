Міністерство закордонних справ Китаю 19 жовтня заявило, що не володіє інформацією про можливу зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Речниця відомства Мао Нін також не стала коментувати повідомлення про ймовірні переговори щодо завершення війни в Україні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 19 жовтня.

Гості ефіру:

Федір Веніславський, народний депутат "Слуга Народу", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки";

Сергій Фурса, економіст, фінансист;

Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;

Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики";

Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин;

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Юрій Єхануров, директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 19 жовтня державний секретар США Марко Рубіо пояснив позицію Вашингтона щодо переговорів із Володимиром Путіним. Він прокоментував дипломатичні контакти з російським керівництвом на тлі пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня стало відомо, що Путін запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну провести переговори щодо України. За повідомленнями ЗМІ, російський лідер озвучив цю ідею під час телефонної розмови з президентом США, запропонувавши тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС у Китаї.