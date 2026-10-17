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Мітинг у столиці за відставку Кличка: ефір Новини.LIVE

Мітинг у столиці за відставку Кличка: ефір Новини.LIVE

17 жовтня 2026 р. 12:58

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Біля будівлі Київської міської державної адміністрації триває мітинг із вимогою відставки мера Віталія Кличка. Акцію ініціювали представники громадських організацій, активісти та ветерани, які заявляють про системні проблеми в управлінні столицею та вважають, що за 12 років перебування Кличка на посаді міського голови низка важливих питань так і не була розв’язана.

Дивіться пряму трансляцію з протесту на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Серед головних претензій учасників — недостатня підготовка Києва до зими, нестача укриттів, проблеми з громадським транспортом, корупційні скандали та знищення історичної спадщини. Також організатори критикують бюджетні пріоритети міської влади й ігнорування позиції громади. Під час акції лунають заклики до відставки Кличка та відповідальності за проблеми столиці.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що радник Офісу президента Сергій Лещенко розкритикував роботу Віталія Кличка. Він заявив, що вважає мера неспроможним ефективно керувати столицею, а його політичну кар’єру, на думку радника, назвав інструментом реалізації інтересів корупціонерів.

Новини.LIVE також писали, що Лещенко також звернув увагу на готовність Києва до викликів повномасштабної війни. Він порівняв підготовку столиці з досвідом Харкова, наголосивши, що здатність Києва протистояти воєнним загрозам викликає серйозні запитання.

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