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Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

14 жовтня 2026 р. 18:29

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18:29 Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

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18:26 Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

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13:37 Росія б’є по Україні з різних напрямків: ефір День.LIVE

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13:14 Україна відповість на російські удари по енергетиці: ефір День.LIVE

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07:29 Зеленський відповів на енергетичне перемирʼя Трампа: ефір Ранок.LIVE

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18:29 Зеленський проведе переговори в Лондоні: ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 РФ ракетами атакувала всі ТЕЦ Києва: ефір День.LIVE

Text

08:10 Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2026
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22:44 Чи захопить РФ Донбас і чи піде на Київ: інтерв'ю з Олександром Півненком

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18:26 Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 жовтня, прибув із робочим візитом до Великої Британії, де заплановано низку зустрічей на найвищому рівні. Глава держави має зустрітися з королем Чарльзом III та провести переговори з прем'єр-міністром Енді Бернемом, під час яких обговорять питання безпеки, підтримку України та подальшу співпрацю між країнами.

Про це та інші актуальні події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 14 жовтня, повідомив портал Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
  • Валентин Наливайченко — народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
  • Ігор Зайчук — лідер Всеукраїнського об'єднання "Ветеранський корпус";
  • Андріан Прокіп — доктор економічних наук, керівник енергетичних програм громадської організації "Український інститут майбутнього";
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Станіслав Мельник — власник інженерної компанії PDM Engineering, фахівець із проєктування енергетичних об'єктів та систем електропостачання;
  • Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Дмитро Калько — член Громадської ради при Київській міській державній адміністрації, адвокат, правозахисник;
  • Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від партії "Батьківщина", перша заступниця голови Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Кремлі пояснили продовження ударів по українській енергетиці відсутністю конкретних умов перемир'я. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості про припинення атак досі не деталізовані.

Також Новини.LIVE писав, що колишній спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог підтримав українські удари по російських нафтопереробних заводах. Американський генерал вважає такі об'єкти військовими цілями, які забезпечують фінансування війни.

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18:25 Для ВПО змінять правила виплат і пенсій із 22 жовтня: що потрібно знати

18:20 Бронювання працівників до 25 років: де можуть виникнути проблеми

18:15 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

18:11 Дощі та туман: прогноз погоди на Харківщині у четвер

18:10 Кім пояснив, як працюватиме Державна служба підтримки ветеранів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Світоліна встановила особистий рекорд після перемоги над росіянкою

17:49 Наловив кефалі на три мільйони: на Одещині викрили браконьєра

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