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Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

14 жовтня 2026 р. 08:10

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17:59 Зеленський повідомив про пошкодження енергомережі: ефір Вечір.LIVE

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13:08 В Україні запровадили аварійні відключення світла: ефір День.LIVE

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08:10 Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

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22:44 Чи захопить РФ Донбас і чи піде на Київ: інтерв'ю з Олександром Півненком

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18:26 Україну не попередили про запуск балістики по Києву: ефір Вечір.LIVE

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13:37 Росія б’є по Україні з різних напрямків: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський оприлюднив втрати РФ на війні: ефір Ранок.LIVE

Вранці 14 жовтня Росія здійснила кілька хвиль балістичних ударів по Києву. Під атакою опинилася енергетична інфраструктура столиці, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням і роботою громадського транспорту. Під час обстрілу в місті неодноразово лунали вибухи.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Ростислав Хотин — міжнародний редактор Радіо Свобода;
  • Зіновій Свереда — доктор соціальної економіки, військовослужбовець ЗСУ;
  • Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга народу", співзасновник ГО "ВПО України";
  • Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Софія Федина — народний депутат України, партія "Європейська Солідарність";
  • Леонід Бицюра — завідувач кафедри екології та охорони здоровʼя Західноукраїнського національного університету;
  • Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;
  • Оксана Савчук — народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;
  • Олексій Гарань — політолог, професор Києво-Могилянської академії, наук. радник Фонду "Демініціативи".

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на енергетичні об’єкти Києва та області в столиці запровадили аварійні відключення світла. Обмеження діють у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють.

Новини.LIVE також писали, що вранці 14 жовтня російські війська кілька разів атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи також лунали в Київській області, Житомирі та Харкові, а Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу. Крім того, росіяни запустили ракету в напрямку Полтави та вдарили керованими авіабомбами по Дніпру.

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