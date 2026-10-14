Росія балістикою атакувала Київ: ефір Ранок.LIVE

Вранці 14 жовтня Росія здійснила кілька хвиль балістичних ударів по Києву. Під атакою опинилася енергетична інфраструктура столиці, через що виникли перебої з електро- та водопостачанням і роботою громадського транспорту. Під час обстрілу в місті неодноразово лунали вибухи.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 14 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Ростислав Хотин — міжнародний редактор Радіо Свобода;

Зіновій Свереда — доктор соціальної економіки, військовослужбовець ЗСУ;

Сергій Козир — народний депутат від фракції "Слуга народу", співзасновник ГО "ВПО України";

Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;

Софія Федина — народний депутат України, партія "Європейська Солідарність";

Леонід Бицюра — завідувач кафедри екології та охорони здоровʼя Західноукраїнського національного університету;

Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;

Оксана Савчук — народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;

Олексій Гарань — політолог, професор Києво-Могилянської академії, наук. радник Фонду "Демініціативи".

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російської атаки на енергетичні об’єкти Києва та області в столиці запровадили аварійні відключення світла. Обмеження діють у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському та частині Голосіївського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють.

Новини.LIVE також писали, що вранці 14 жовтня російські війська кілька разів атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи також лунали в Київській області, Житомирі та Харкові, а Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу. Крім того, росіяни запустили ракету в напрямку Полтави та вдарили керованими авіабомбами по Дніпру.