Зеленський оприлюднив втрати РФ на війні: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Українські військові продовжують активну оборону та стримують спроби росіян просуватися вперед, попри чисельну перевагу противника на окремих ділянках у шість-вісім разів. За словами глави держави, у районах Добропілля російська армія щодня втрачає близько 200 військових убитими.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 13 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Ігор Тодоров — професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського університету, член Товариства історії дипломатії та міжнародних відносин;

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;

Родіон Кудряшов — заступник командира 3АК, Полковник;

Павло Фролов — народний депутат від фракції "Слуга народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресіі;

Дмитро Громаков — соціолог (експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії);

Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Ярослав Железняк — народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Віктор Гальчинський — член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;

Наталія Птуха — синоптик Українського гідрометеорологічного центру.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що українські військові продовжують активну оборону та відтісняють російських окупантів. За його словами, у районах Добропілля армія РФ щодня втрачає близько 200 військових убитими, а на окремих ділянках фронту переважає українські сили за чисельністю у шість-вісім разів. Президент також повідомив про переговори з міжнародними партнерами щодо подальшої підтримки України та закликав Росію погодитися на енергетичне припинення вогню.

Новини.LIVE також писали, що за оцінками НАТО, у вересні Росія втратила у війні проти України понад 50 тисяч військових убитими та пораненими. З них близько 28 тисяч могли загинути. Втрати українських Сил оборони за цей період становили приблизно 5 тисяч осіб, повідомляє Bloomberg із посиланням на представника НАТО.