Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна реагує на російські атаки по інфраструктурі, зокрема на удари по українських дата-центрах. Коментуючи нічну атаку на дата-центр "Яндекса" та можливу операцію проти російських дата-центрів, глава держави відповів на запитання журналістів після розмови з керівником Служби безпеки України Олександром Покладом.

"Ми точно теж можемо. Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви всі знаєте, вони били й б’ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі деталі не можу сказати", — заявив Зеленський.

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Гості:

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";

Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;

Олесь Маляревич, заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес", капітан;

Сергій Хомінський, майор, пресофіцер 100 омбр;

Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій " Доктрина";

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Сергій Мінаєв, позивний Рамзес, командир дивізіону перехоплювачів у складі 39 зенітно-ракетного полку "ПОСІПАКИ";

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";

Тетяна Козаченко, адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020;

Євген Скрипник, лікар-психіатр, психотерапевт.

Ми писали, що подібні заяви пролунали після смертоносних ударів по Краматорську та Прилуках. За словами президента, внаслідок атаки на Прилуки загинули 29 людей, ще 54 дістали поранення, серед жертв — п’ятеро дітей.

Новини.LIVE інформували, що Україна не залишить без відповіді нову хвилю ескалації з боку Росії. Київ продовжує взаємодіяти з міжнародними партнерами всіма доступними каналами, щоб залучити додаткову підтримку.