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Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

09 жовтня 2026 р. 08:00

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08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

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18:08 Україна готова до тристоронніх переговорів у жовтні: ефір Вечір.LIVE

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13:04 У п'яти областях України зникло світло після атак РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Масований обстріл України - наслідки та руйнування: ефір Ранок.LIVE

6 жовтня 2026
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17:50 Зеленський попередив про новий масований удар РФ: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський доручив СБУ підготувати відплату РФ за Краматорськ і Прилуки: ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2026
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17:30 Зеленський розповів, як змусити Путіна до переговорів: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Росія вдарила по Краматорську, десятки загиблих: ефір День.LIVE

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08:00 ЄС погодив масштабні санкції проти РФ - 1600 людей та компаній: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна реагує на російські атаки по інфраструктурі, зокрема на удари по українських дата-центрах. Коментуючи нічну атаку на дата-центр "Яндекса" та можливу операцію проти російських дата-центрів, глава держави відповів на запитання журналістів після розмови з керівником Служби безпеки України Олександром Покладом.

"Ми точно теж можемо. Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви всі знаєте, вони били й б’ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі деталі не можу сказати", — заявив Зеленський. 

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:  

  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій";
  • Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;
  • Олесь Маляревич, заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес", капітан;
  • Сергій Хомінський, майор, пресофіцер 100 омбр;
  • Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій " Доктрина";
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Сергій Мінаєв, позивний Рамзес, командир дивізіону перехоплювачів у складі 39 зенітно-ракетного полку "ПОСІПАКИ";
  • Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";
  • Тетяна Козаченко, адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020;
  • Євген Скрипник, лікар-психіатр, психотерапевт.

Ми писали, що подібні заяви пролунали після смертоносних ударів по Краматорську та Прилуках. За словами президента, внаслідок атаки на Прилуки загинули 29 людей, ще 54 дістали поранення, серед жертв — п’ятеро дітей.

Новини.LIVE інформували, що Україна не залишить без відповіді нову хвилю ескалації з боку Росії. Київ продовжує взаємодіяти з міжнародними партнерами всіма доступними каналами, щоб залучити додаткову підтримку.

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07:41 Біженців з України в США можуть депортувати: все залежить від Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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