Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про бюджет столиці на 2027 рік, а також майбутні зміни в електропостачанні та опаленні. Окремо обговорять ситуацію з укриттями у Києві та інші актуальні для мешканців міста питання.

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Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради, "Слуга народу", заступник міністра освіти України, голова Комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Виконання бюджету Києва-2026;

Бюджет Києва на 2027 рік;

Мобільні укриття;

Понтонні переправи через Дніпро;

Транспортний колапс у Києві;

Допомога ЗСУ з міського бюджету;

Підготовка столиці до зими та енергетична стійкість;

Бюджетні пріоритети та неефективні витрати;

Відповідальність мера Києва Віталія Кличка та КМДА за використання бюджету.

Новини.LIVE інформували, що народна депутатка Оксана Савчук пояснила, що облаштування понтонних переправ через Дніпро в Києві потребує значно більших витрат, ніж 1–2 млрд гривень. Серед перешкод вона також назвала складність підготовки насипних під'їздів з обох берегів річки та мінливі погодні умови. За її словами, реалізація такого задуму залежить не лише від фінансування, а й від можливості швидко виконати необхідні роботи.

Також ми писали, що у Києві завершили спорудження одного з тунелів майбутньої ділянки метро на Виноградар під проспектом Європейського Союзу. Загалом на цій ділянці виконали близько 80% запланованих робіт, нині будівельники переносять інженерні мережі та відновлюють дорожнє покриття. У компанії Autostrada заявили, що планують відновити рух транспорту проспектом до Різдва.