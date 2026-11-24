Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада прибув до Закарпаття, де відбувається його зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Відомо, що це перший візит прем’єр-міністра Угорщини до Закарпатської області з 2015 року.

"Ми перетнули угорсько-український кордон і прибули до Закарпаття. Нехай бог благословить усіх угорців – і вдома, і по всьому світі!", — написав угорський посадовець.

Раніше він повідомляв, що під час візиту планує не лише зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, а й із представниками угорської громади.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

Сергій Асланян, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";

Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність";

Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України;

Ярослав Железняк, народний депутат, партія "Голос", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики";

Михайло Ананченко, народний депутат, партія "Слуга Народу", комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Дмитро Довгополий, експерт-міжнародник, (колишній співробітник Секретаріату ООН (1987-2019 р.р.);

Руслан Горбенко, народний депутат фракція "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України";

Олег Васильєв, автор блогу "Залізні магістралі", транспортний оглядач;

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром мають обговорити питання двосторонніх відносин країн та євроінтеграцію. Мадяр уперше прибув до України на посаді прем'єр-міністра.

Новини.LIVE інформували, що перед зустріччю 24 листопада Петер Мадяр під час виступу в парламенті назвав Росію агресором, а Україну — жертвою. Також посадовець планує зустрітися з представниками угорської громади на Закарпатті.