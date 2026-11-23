Українські Сили оборони протягом останніх двох місяців звільняють більше територій, ніж російська армія захоплює. Водночас кількість втрат окупантів продовжує зростати. За словами міністра оборони Євгенія Хмари, Україна прагне збільшити цей показник до 50 тисяч. Він наголосив, що стратегічна мета полягає в тому, щоб російська армія втрачала більше військових, ніж може залучати до своїх лав.

Про це та інше говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE 23 листопада

Обговорювати актуальні події в Україні та світі сьогодні будуть:

Сергій Куюн — експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95";

Сергій Фурса — економіст, інвестиційний банкір;

Вікторія Гриб — народна депутатка України, позафракційна, членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Сергій Хлань — народний депутат VIII скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";

Олександр Хара — дипломат, директор Центру оборонних стратегій;

Андрій Веселовський — дипломат;

Валерій Романенко — авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Міноборони заявили, що успішних результатів на полі бою українські захисники досягають завдяки щоденній роботі із застосуванням безпілотників, артилерії та під час штурмових операцій. Також там наголосили, що нинішні втрати РФ за неповний місяць відповідають показникам, які на початку року фіксували за цілий місяць.

Водночас Євгеній Хмара під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні окреслив потреби країни в озброєнні для протидії російським атакам. Він наголосив на важливості розвитку ППО, авіації, дронів-перехоплювачів, засобів РЕБ та зенітно-артилерійських модулів.