У четвер,19 листопада, в Берліні проходить зустріч "Коаліції охочих", до якої долучилися держави, що підтримують Україну. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Президент Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери зібралися для обговорення важливих питань, пов’язаних з Україною. Учасники саміту прибувають до німецької столиці, де відбуваються перші зустрічі та обговорення.

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Зустріч "Коаліції охочих" у Берліні

У четвер, 19 листопада, в Берліні відбувається зустріч "Коаліції охочих" — об'єднання держав, які підтримують Україну. До німецької столиці прибувають глави держав і урядів, щоб обговорити питання, пов'язані з Україною, та подальшу взаємодію країн-партнерів.

Приймають учасників зустрічі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон. До обговорень також долучаються інші європейські лідери, які представляють держави коаліції.

У центрі уваги міжнародної зустрічі — питання підтримки України. Подія об'єднала представників країн, які координують свої зусилля та обговорюють спільні підходи до питань, важливих для України.

Новини.LIVE писали, що у Берліні понад 30 глав держав та урядових делегацій обговорять завершення війни в Україні й подальші гарантії безпеки. Однією з ключових тем стане можливе розміщення європейського військового контингенту в Україні для захисту від повторного вторгнення Росії. Також учасники зустрічі планують обговорити залучення європейських представників до переговорів за участю України, США та Росії.

Новини.LIVE повідомляли, що 19 листопада 2026 року спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер також вирушили до Берліна для переговорів із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Сторони планують узгодити спільну позицію щодо завершення війни, гарантій безпеки для України та майбутнього врегулювання. Також американська делегація хоче визначити порядок денний і формат наступного раунду багатосторонніх переговорів.