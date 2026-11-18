Президент України Володимир Зеленський у середу, 18 листопада, привітав ініціативу Європейської комісії щодо створення нового механізму скоординованої підтримки України, який передбачає можливість виділення до 45 млрд євро у 2027 році. За словами глави держави, ці кошти можуть спрямувати на бюджетні та оборонні потреби, що допоможе зміцнити стійкість країни та посилити її дипломатичні позиції.

Про це та інші важливі події говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорюватимуть важливі події та теми в Україні й світі:

Олег Покальчук — соціальний і військовий психолог;

Віктор Ягун — генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014–2015 роках;

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Олег Устенко — економіст, радник Президента України у 2019–2024 роках;

Володимир Крейденко — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури;

Андрій Корецький — доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд;

Дмитро Беспалов — експерт із транспортного планування;

Віктор Глеба — експерт із державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004–2008 роках;

Максим Бахматов — голова Деснянської районної державної адміністрації;

Олександр Ковтунов — голова Дарницької районної державної адміністрації в місті Києві.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що у Брюсселі відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Партнери анонсували нові пакети військової допомоги, зокрема системи ППО, винищувачі F-16 і Mirage 2000-5F, ракети та боєприпаси. Бельгія пообіцяла передати десять F-16 до кінця 2026 року.

Також Новини.LIVE писав, що Канада оголосила про нову військову допомогу Україні на суму близько 120 млн доларів. Кошти передбачені для закупівлі боєприпасів, спеціалізованих датчиків для ППО та зимового спорядження.