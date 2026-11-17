Гостями ефіру День.LIVE стали політолог Олег Саакян, кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій, нардеп від партії "Батьківщина", секретар Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко, політологиня, докторка політичних наук Ганна Малкіна, військовий оглядач Денис Попович, політичний експерт Олександр Москалюк та молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу штабу 93-ї ОМБр Гліб Любач.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що український лідер Володимир Зеленський підтвердив ураження Кримського мосту, назвавши це сьомим етапом багатотижневої операції СБУ та Генштабу ЗСУ.

Для удару використовували українські ракети та дрони, серед яких "Нептун", "Фламінго", "Паляниця" та "Рута".

За словами Зеленського, це відповідь на російські атаки по українській інфраструктурі. Він нагадав, що Україна раніше пропонувала Росії деескалацію, але Москва відмовилася.

Як писали Новини.LIVE, СБУ разом із підрозділами Сил оборони України здійснила спеціальну операцію проти Кримського мосту. В результаті атаки одну з металевих арок споруди та розташований під нею автомобільний проліт було повністю зруйновано. В СБУ показали відео ураження.

А аналітики ISW зазначили, що ураження Кримського мосту виявило проблеми РФ із захистом стратегічної інфраструктури. Пошкодження переправи потенційно ускладнить забезпечення російських військ у Криму.